Barbara d’Urso si taglia il dito a Pomeriggio 5: incidente in diretta

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso si taglia un dito in diretta tv: ecco cosa è successo, colpa di Lemme

Nelle trasmissioni di Barbara d’Urso accade sempre di tutto. La conduttrice ha dedicato la seconda parte della nuova puntata di Pomeriggio 5 alle diete in generale. Dopo tanto tempo, è tornato in studio il super discusso Alberico Lemme. Il noto farmacista ha portato in studio un tipico piatto natalizio, il panettone ricoperto di cioccolata. Secondo quanto dichiarato dall’uomo, chiunque voglia dimagrire può comunque continuare a mangiare tutto il dolce che vuole, o perlomeno quello preparato rigorosamente con la sua ricetta. La presentatrice era curiosa di assaggiarne una fetta e per questo ha richiesto un coltello in studio. Una volta arrivate le posate, la d’Urso ha finito per tagliarsi un dito.

Barbara d’Urso, incidente a Pomeriggio 5: un dito tagliato mentre tagliava il panettone

Barbara si è fatta male ad un dito mentre tagliava il panettone di Alberico Lemme. La d‘Urso ha comunque continuato a condurre la puntata come se non fosse successo nulla. Durante tutto il resto della diretta ha però chiesto il disinfettata e un fazzoletto per potersi pulire almeno dal sangue che ha iniziato ad uscire. Ovviamente nulla di grave. Si è trattato di un solo, semplice e tipico taglietto. Evidentemente, mentre tagliava il dolce di Lemme, le si è spostato leggermente il coltello. La donna ha infatti portato a termine la puntata di Pomeriggio 5 con un tovagliolo tra le mani.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e il panettone di Lemme: la conduttrice ha approvato

Alla fine, Barbara si è mangiata la sua fetta di panettone portato in studio da Lemme. Tornata dalla pubblicità, la conduttrice ha rivelato di averla finita in camerino. A quanto pare, la donna ha apprezzato il dolce, nonostante a prima vista non sembrasse poi così tanto invitante.