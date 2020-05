Barbara d’Urso, stop al suo Grande Fratello: a settembre torna Signorini

Quando torna il Grande Fratello di Barbara d’Urso? Mediaset preferisce il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Doccia gelata per i fan di Barbara d’Urso: il suo Grande Fratello non tornerà a settembre come previsto qualche mese fa. È stata la conduttrice Mediaset a rivelarlo in una recente intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Carmelita è stata piuttosto vaga, sostenendo che in questo periodo è difficile fare previsioni a lungo termine in tv. Ma, stando a quello che riporta Tv Blog, Mediaset avrebbe già fatto la sua scelta: rinunciare al GF Nip in favore di quello Vip. Pare che il prossimo settembre l’azienda di Cologno Monzese voglia proprio ripartire dal reality show sui personaggi famosi, terminato solo lo scorso mese.

Le parole di Barbara d’Urso sulla prossima edizione del Grande Fratello

“Grande Fratello a settembre? Bella domanda! La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come”, ha spiegato Barbara d’Urso alla rivista edita da Mondadori. La 62enne ha poi detto la sua sul Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini: “Ci sentivamo dopo ogni puntata. È stato bravo a portare avanti un reality in un contesto storico così delicato“. E a quanto pare il direttore di Chi tornerà presto in video: sembra che il prossimo settembre anziché il GF Nip ripartirà quello Vip. A Barbarella dovrebbero restare i suoi tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso.

Alfonso Signorini e Pupo confermati alla guida del Grande Fratello Vip

“Alla luce di una emergenza che non è ancora risolta e che si risolverà solamente con l’arrivo del vaccino, si sta ragionando a Canale 5, nell’ottica della scrittura del nuovo palinsesto autunnale della principale rete commerciale italiana, di riproporre il Grande Fratello Vip. Il programma tornerebbe in onda già a settembre, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Pupo nel ruolo di spalla/opinionista”, fa sapere Tv Blog. E Wanda Nara? Al momento la sua presenza appare incerta ma toccherà attendere ancora un po’ per mettere a punto tutti i dettagli.