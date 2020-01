Barbara d’Urso, i sospetti su Elisa De Panicis: le dichiarazioni su Signorini

Barbara d’Urso, i sospetti su Elisa De Panicis a Pomeriggio 5. La conduttrice al fianco di Signorini

A Pomeriggio 5 si è tornati a parlare del gossip Elisa De Panicis-Maxi Lopez, con la modella presente in studio. Senza troppo girarci attorno la padrona di casa Barbara d’Urso ha lasciato intendere di nutrire qualche sospetto sulla versione della giovane che, dopo lo scoop lanciato da Alfonso Signorini, ha smentito di aver mai avuto una frequentazione o qualsivoglia rapporto intimo con il calciatore (il direttore di Chi ha spifferato invece di una tresca, facendo capire che si sarebbe consumata ai tempi in cui l’argentino era ancora sposato con Wanda Nara).

Barbara a Elisa: “Strano che Alfonso… Signorini mica dice stupidaggini”

Nel salotto pomeridiano di Mediaset, Barbara ha stuzzicato la De Panicis che ha ribadito di non aver mai avuto una tresca con Lopez. Né quando lui stava con Wanda Nara, né dopo. “Smentiamo subito, non è mai successo niente”, si è affrettata a dire la modella. Tuttavia la d’Urso ha nutrito qualche sospetto sulla risposta. E lo ha fatto chiaramente capire, controbattendo: “Strano che Alfonso… Alfonso mica dice stupidaggini”. Insomma, il ragionamento della conduttrice è parso molto semplice: qui qualcuno non dice la verità e Signorini solitamente è uno che la sa lunga. “Questa volta ho detto: ‘Ti è andata male'”, la risposta di Elisa in riferimento alle parole del giornalista. A questo punto Barbara ha fatto scivolare via l’argomento, senza dare ulteriore spazio alla vicenda.

Paola Caruso e Ivan Gonzalez, altre scintille

Durante la puntata c’è stato anche l’ennesimo scontro tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez, che è apparso alquanto stremato. Da quando è uscito dalla Casa del GF Vip 4, l’ex Bonas non gli ha lasciato tregua, andando a ripescare vecchie vicende. Una situazione che pare aver stancato l’ex tronista spagnolo. Ricordiamo che la Caruso non è la prima volta che ha delle frizioni con i suoi ex. Noti i casi creatisi con Moreno Merlo e Francesco (il padre di suo figlio, con il quale negli ultimi tempi pare che abbia ricucito i rapporti).