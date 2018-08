Barbara D’Urso snobbata da Amanda Lear: “I suoi programmi non li guardo”

Amanda Lear contro i programmi di Barbara D’Urso: l’affondo alla conduttrice di Canale Cinque

In passato tanto si è scritto sull’invito di Barbara D’Urso rifiutato da Amanda Lear. Oggi, però, a prendere la parola contro i programmi di Carmelita è stata proprio la cantante di Tomorrow in persona. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, Amanda Lear ha fatto sapere di essere molto impegnata con il suo lavoro in Francia al momento. All’estero si sta dedicando alla sua carriera di attrice, lavorando all’interno di diverse opere teatrali. In Italia? Per adesso la showgirl non ha intenzione di tornarci, non fino a quando continuano a proporle programmi che a lei non interessano come, per l’appunto, quelli di Barbara D’Urso.

Amanda Lear snobba Barbara D’Urso: “I suoi programmi non li guardo”

Nella sua lunga intervista Amanda Lear ha spiegato, come anticipato sopra, perché oggi sta lavorando poco in Italia. “Detesto quello che la tv italiana mi offre” ha dichiarato lei “I programmi della D’Urso non li guardo, Ballando con le Stelle l’ho già fatto e i reality mi fanno schifo”. Parole quelle di Amanda Lear che di certo non hanno risparmiato la conduttrice di Pomeriggio Cinque che, in fondo, anche con i reality è andata a nozze quest’anno. Arriverà la replica di Carmelita o forse, questa volta, la stessa sceglierà il silenzio?

Barbara D’Urso: le frecciatine agli ospiti che in passato hanno rifiutato il suo invito in trasmissione

In passato quando qualcuno ha snobbato i suoi programmi (vedi quanto successo con la famiglia Rodriguez) Barbara D’Urso non è certo rimasta zitta. È ormai diventata celebre la sua frase contro l’ex moglie di Al Bano a cui, in diretta a Domenica Live, aveva detto: “Facciamo il 22% di share anche senza Romina Power […] Io amo tantissimo Romina, anche se so che per lei non è così. Ma non fa nulla, certi amori possono essere unilaterali”.