Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, forte sfogo contro gli haters: “Poveracci”

Barbara d’Urso si sfoga a Pomeriggio 5 contro gli haters che l’attaccano sui social: le sue parole

Barbara d’Urso torna a sfogarsi in diretta a Pomeriggio 5 contro gli haters che la “massacrano” sul web. In più occasioni, la conduttrice ha spiegato che a lei dei commenti della rete non importa nulla, anzi neanche li legge. Ma durante la puntata del suo show pomeridiano di lunedì 12 novembre, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, prendendo la palla al balzo durante il racconto di Cinzia, cantante neomelodica, vittima di uno stalker e di tanti brutti commenti sui social. Mentre Barbara consigliava la sua ospite su come reagire ad un evento così terribile e brutto che la sta portando alla depressione, si è sfogata e le sue parole sono state davvero forti.

La d’Urso contro gli haters: “Le donne che commentano sono delle poveracce“

Sicuramente Barbara d’Urso è una figura molto forte della nostra tv. Amata e odiata, si trova spesso ad affrontare dure e pesanti critiche da parte di chi non la vorrebbe in televisione e gliene dice di tutti i colori. Durante la puntata di martedì 12 novembre di Pomeriggio 5, la conduttrice ha voluto dire la sua circa la questione haters: “Sono delle poveracce. Le donne che sono ossessionate e trovano pretesti per attaccare le altre donne, sono insoddisfatte. Ma chi se ne frega. Anche io quando mi alzo la mattina trovo tanti commenti ma non li leggo. Il loro obiettivo è che tu replichi. Loro vivono così. Tu non rispondi e non gliela dai vinta“.

Barbara d’Urso in diretta a Pomeriggio 5: la reazione della rete alle sue parole

Per ora il web, in particolare Twitter (i cui utenti seguono molto assiduamente e senza perdersene una di quello che accade in tv), non ha reagito alle parole della conduttrice.