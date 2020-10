Barbara d’Urso sconvolta, duro sfogo contro un suo ospite: “Tu non mi usi”

Barbara d’Urso ha perso di nuovo la pazienza oggi a Pomeriggio 5 e stavolta il bersaglio del suo sfogo è Iconize. Nella puntata di oggi è tornata ospite Soleil Sorge nel salotto del pomeriggio di Canale 5 e ha parlato di nuovo dell’aggressione omofoba subita da Iconize. Dayane Mello ha sganciato la bomba qualche settimana fa al Gf Vip raccontando a Zorzi che Soleil le aveva rivelato che si trattava di un’aggressione inscenata. Che Iconize si era praticamente picchiato da solo, con l’unico scopo di andare in televisione. Oggi ha aggiunto un ulteriore dettaglio, e cioè che si sarebbe colpito con un surgelato. Ascoltando i suoi ospiti, Barbara non ha fatto altro che ripetere di essere incredula e di fare fatica a credere a ciò che stava invece sentendo. Lo ha ripetuto più volte, e più lo ripeteva più era tanto sconvolta quanto arrabbiata.

Barbara d’Urso furiosa contro uno dei suoi ospiti a Pomeriggio 5: “Tu non mi usi”

A un certo punto è intervenuta Karina Cascella, dicendo che Iconize non ammetterà mai la verità secondo lei, specialmente da Barbara d’Urso. E si è chiesta cosa direbbe se la redazione di Pomeriggio 5 dovesse contattarlo anche solo per una spiegazione, visto che nel caso in cui fosse vero allora Iconize avrebbe preso in giro tutti. Ed è a questo punto che Barbara non ci ha visto più. Dopo aver ascoltato tutte le testimonianze contro Iconize, la conduttrice sembrava ancora sconvolta e incredula. Ha quindi detto che lei da tredici anni combatte contro l’omofobia e dà spazio alle persone che vengono aggredite e subiscono violenze. Lotta sia contro l’omofobia sia contro qualsiasi altra forma di violenza, anche contro le donne. E così ha sbottato, e guardando dritta nella telecamera ha detto: “Però non mi usi. Non mi usi, non mi usi eh. Non mi usi in questo modo. Sputando sopra chi veramente… Se è così, perché io ancora non posso crederci”.

Pomeriggio 5, lo sfogo di Barbara d’Urso contro Iconize

Si è rivolta direttamente a Iconize, non c’è bisogno di precisarlo, ma chissà come accoglierà lui questo sfogo della conduttrice. Sulla vicenda probabilmente Barbara vorrà andare fino in fondo, perché non riesce proprio a credere che le accuse siano vere. Spera insomma che non sia stata solo una presa in giro di Iconize. Eppure Soleil sembra essere abbastanza convinta e un altro ospite ha detto di aver letto dei messaggi, per cui è possibile che se ne parlerà ancora.