Barbara d’Urso scatenata in discoteca, i fan beccano un bacio respinto

Notte folle per Barbara d’Urso ai Magazzini Generali di Milano. La conduttrice ha scelto la discoteca per festeggiare la notte di Halloween e naturalmente si è ritrovata circondata da fan. Per questo motivo a un certo punto della serata di ieri i social si sono ritrovati invasi da foto e video di Barbara d’Urso in discoteca. Lei è stata al gioco, ha sorriso e ha giocato con chi la riprendeva, confermando di avere un bel rapporto con i suoi fan. Insomma, che il suo cuore è dei suoi figli prima e del suo pubblico dopo. Non sono mancati i meme in cui qualcuno ha giocato sull’età di Carmelita, che a 64 anni si scatenava in discoteca mentre alcuni 25 o dintorni preferiscono trascorrere le serate sul divano davanti a Netflix.

Ironia a parte, i video di Barbara d’Urso che balla hanno fatto il giro dei social, tra Instagram e Tik Tok soprattutto. La conduttrice indossava un vestitino maculato ed era proprio scatenata sul balcone del privè dove è stata ripresa. In alcuni video è stata definita anche “regina del lipsync” perché ha cantato Barbie Girl degli Aqua mentre ballava. Inutile dire che il suo giocare con i fan, anziché nascondersi dai telefoni indiscreti che la riprendevano, è piaciuto e non poco a chi era lì ieri sera. E anche a chi ha visto i video sui social.

Insomma, Barbara d’Urso in discoteca non se l’è tirata per nulla, anzi se avesse potuto magari avrebbe ballato insieme a tutti. Se ne è stata però insieme alle persone con cui si è recata ai Magazzini Generali nel privè. Tra queste persone c’era anche qualcuno che ci ha provato con lei! In un video, segnalato da Fanpage, si vede infatti che un uomo la corteggia, per gioco o meno non si sa, e tenta anche di baciarla! Ma il gioco non ha avuto un lieto fine, Barbara ha respinto il bacio del corteggiatore in discoteca ma era molto divertita.

Che il tentativo di baciarla fosse fatto con ironia pare certo, ma Barbara non è stata al gioco. O meglio, ha sorriso e giocato sì ma senza concedere il bacio a stampo. Nel suo cuore c’è posto solo per i suoi figli e per il suo pubblico al momento, insomma. Oppure c’è ancora spazio per Francesco Zangrillo, l’imprenditore messo al suo fianco dai gossip?