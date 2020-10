Barbara d’Urso a Sanremo? “Ci arriverai nel 2022”, lei reagisce così

Oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha invitato il sensitivo che ha sognato il suo arrivo al Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi in rete è circolata la notizia su Salvatore, questo è il nome del sensitivo che ha sognato Barbara d’Urso a Sanremo. Dal suo sogno, Salvatore è ormai certo che la d’Urso arriverà alla conduzione della kermesse e ha anche intuito, da alcuni indizi nel sogno, che ciò avverrà nel 2022. Anche perché l’edizione del 2021 è nelle mani di Amadeus, per cui dopo lui dovrebbe non fare la sua terza edizione e lasciare il festival nelle mani della d’Urso.

Il sensitivo Salvatore a Pomeriggio 5 si è detto sicuro del suo sogno. Lui sogna spesso Barbara, almeno due volte a settimana, e in uno di questi sogni ha visto la d’Urso vestita di bianco, un abito con delle piume sulle spalle, e dietro di lei la scritta Sanremo. Ci sono altri dettagli emersi dall’inconscio del sensitivo, perché ha sognato il numero due ricorrente per cui potrebbe essere appunto febbraio del 2022. Alessandro Cecchi Paone e Raffaello Tonon erano molto scettici sentendo le parole dell’ospite di Pomeriggio 5, ma Barbara ha delucidazioni.

E dopo che il sensitivo ha raccontato tutte le sue sensazioni è arrivata la reazione di Barbara d’Urso. La conduttrice ha ammesso che tutto può succedere nella vita. Ha spiegato che non può sapere se lui sia davvero un sensitivo, ma rimane il fatto che sia bizzarro che lui l’abbia sognata. Ha voluto vederci chiaro e ha fatto tante domande. Salvatore le ha detto: “Il tuo sogno è arrivare a Sanremo, e ci arriverai. 2022! Ci scommetto quello che vuoi”.

“Metti che accade, perché tutto può accadere nella vita…”, ha detto la conduttrice che però ha continuato a fare domande su questi sogni di lei a Sanremo. E così il sensitivo ha raccontato del vestito con le piume perché Barbara era molto interessata all’outif del festival. Apparentemente la d’Urso non sembrava credere molto alle parole del sensitivo, però lo ha interrogato tra un’interruzione e l’altra di Tonon e Cecchi Paone. Poi ha detto: “Io potrei fare Sanremo un giorno, può darsi perché faccio questo lavoro”.

Sul palco del festival Barbara è da sola nel sogno di Salvatore, che vorrà essere in prima fila quando il suo sogno si avvererà. Barbara ha poi chiesto se sogna altro di lei e lui ha risposto in modo affermativo, facendo un’altra previsione: tra poco la d’Urso troverà un fidanzato. Ecco, la conduttrice di Pomeriggio 5 era decisamente più interessata al sogno sul fidanzato in arrivo che non a quello su Sanremo! Lo troverà presto, in meno di un anno ha detto il sensitivo.

Insomma, Barbara ci ha scherzato un po’ su ed è stata certamente al gioco. Prima di salutare il pubblico e dare appuntamento a domani, la d’Urso ha ironizzato ancora: “Mi hanno scritto tutti, stanno già comprando i biglietti per Sanremo 2022”.