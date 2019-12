Barbara d’Urso, la rivelazione religiosa: “Lo dico, non me ne vergogno”

Barbara d’Urso, a Pomeriggio Cinque si parla di presepi e religione. La rivelazione della conduttrice

Le feste sono ormai vicine ed oggi a Pomeriggio Cinque si è parlato di addobbi natalizi e, in particolare, dei presepi. In alcune scuole infatti purtroppo la rappresentazione della natività è stata vietata e Barbara d’Urso ne ha voluto discutere con i suoi ospiti presenti in studio, tra cui Carmelo Abbate, Paolo Brosio, Cecilia Capriotti, Manuela Villa e Lisa Fusco che, invece, erano in collegamento. La conduttrice, inoltre, ha colto l’occasione per esprimere il suo parere.

Barbara d’Urso e i presepi: “Io tutti gli anni a mezzanotte del 24 metto il bambinello nella culla”

“No scusate, posso dire una cosa io? Certo che il presepe si fa in famiglia – ha affermato Barbara – ma perché non farlo a scuola?!? Perché no?!? Perché non a scuola, per rispetto delle religioni altrui? Perfetto! Allora mettiamo anche i simboli delle religioni altrui! Io tutti gli anni a mezzanotte del 24 (Dicembre) metto il bambinello nella culla”, e il pubblico si è mostrato d’accordo con lei. Il discorso si è poi allargato e la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha ribadito di essere molto credente ed ha fatto una rivelazione che ha fatto sorridere il giornalista Carmelo Abbate.

“Lo dico perché non me ne vergogno”, la rivelazione di Barbara

“Lo dico perché tanto non me ne vergogno”, ha esordito Barbara d’Urso che poi ha svelato: “Se vieni a casa mia, e anche nel mio camerino, trovi un quadro grande così della Madonna del Carmine sempre esposto perché mi piace guardarla e parlare con lei”. “Lei è una Madonna meravigliosa, ne ho fatte di processioni a Laurenzana e le farei ancora”, ha continuato la conduttrice.

Lisa Fusco e le scoperte ‘pazzesche’ a San Gregorio Armeno

Lisa Fusco è stata ‘spedita’ da Pomeriggio Cinque a San Gregorio Armeno, la via di Napoli famosa in tutto il mondo per i suoi variopinti presepi. E lì, girovagando tra le molteplici statuette, la soubrettina ha fatto una scoperta che l’ha fatta letteralmente urlare. “Guarda, c’è Cristiano Malgioglio!”, ha esclamato Lisa impugnando una piccola scultura dedicata proprio al cantante! Ma non è finita qui, perché la Fusco alla fine ha trovato pure una statuetta che raffigurava proprio la cara Barbara d’Urso!