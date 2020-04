Barbara d’Urso risponde al sindaco di Bacoli: “Non denigro il Sud Italia”

Sindaco di Bacoli contro Pomeriggio 5: arriva la replica di Barbara d’Urso

Nuova polemica per Barbara d’Urso. La conduttrice Mediaset è stata accusata dal sindaco di Bacoli, cittadina della Campania, di voler denigrare il Sud dopo quello che è accaduto negli ultimi giorni a causa del Coronavirus. Quando quattro persone sono state multate perché passeggiavano, incuranti delle regole, sulla spiaggia. Un episodio di cronaca che ha spinto i collaboratori di Barbarella a contattare Josi Gerardo Della Ragione, primo sindaco del comune, per commentare l’episodio. Una proposta che però non è piaciuta a Della Ragione, che si è poi sfogato su Facebook parlando di stereotipi e denigrazione. Una situazione dalla quale la d’Urso ha preso le distanze nella diretta in onda su Canale 5 martedì 7 aprile.

Cosa ha detto Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 su Bacoli

“Questa mattina, come di consueto, ho letto la rassegna stampa che mi riguarda e ho visto alcuni siti che pur di ottenere visualizzazioni mettono nei titoli il mio nome. Sono contenta se servo a fare più click e visualizzazioni ma io non sapevo niente di questa storia di Bacoli”, ha spiegato Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 prima di passare la parola al suo inviato dalla Campania, Vito Paglia. Quest’ultimo ha chiarito che c’è stato un fraintendimento con il sindaco di Bacoli e che in realtà si voleva partire dal commentare un caso di attualità per poi parlare del progetto di solidarietà che si sta portando avanti. “Io sono di Napoli e non parlo del mio territorio come se fossimo barbari”, ha puntualizzato il giornalista.

Barbara d’Urso invita ufficialmente il sindaco di Bacoli

“Amo tutta l’Italia, in particolare il sud che non denigro. Io sono napoletana, mia madre è calabrese e mio padre lucano. Non conosco personalmente il sindaco di Bacoli ma lo invito a parlare senza problemi della sua città”, ha poi concluso la presentatrice di Canale 5. Josi Gerardo Della Ragione accetterà l’invito?