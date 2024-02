Barbara D’Urso, rara foto con la famiglia: chi è la nuora?

Barbara D’Urso, che fatica a trovare un suo spazio televisivo dopo l’addio a Mediaset, non perde il buonumore e si concentra maggiormente sulla sua vita privata, in particolare modo sulla sua famiglia. L’ultima foto pubblicata poco fa su in un post su Instagram da Barbara D’Urso, che scrive nella descrizione “Noi tre” con tre cuori rossi in abbinato, è un selfie che la ritrae con la nuora Giulia, compagna del figlio 37enne Giammauro Berardi, medico chirurgo specializzato.

Se Barbara D’Urso è per lungo tempo stata definita “prezzemolina della tv”, non si può dire altrettanto dei suoi figli Giammauro ed Emanuele Berardi, da sempre molto riservati e lontani dai riflettori e dal mondo del gossip. Ecco perché una foto che ritrae Barbara assieme a parte della sua famiglia è un evento raro, probabilmente mosso dall’entusiasmo crescente della neononna a mostrare la famiglia di cui va tanto fiera. E, diciamocelo, anche perché non essendo attualmente al timone di nessun programma da condurre ha sicuramente più “spazio social” da dedicare alla famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

E Giulia, la partner del figlio Giammauro, chi è? Barbara D’Urso non ha aggiunto tag alla foto, quindi non è dato sapere se abbia un profilo instagram e non si trovano ulteriori informazioni online su di lei. Il figlio Giammauro, invece, ha solo un profilo social su X (ex Twitter) dove posta esclusivamente curiosità mediche su interventi e tutto ciò che può essere d’interesse a chi si occupa del suo stesso campo, tutto in lingua inglese, e non appare su Instagram.

Una foto dolce e spontanea quella che ritrae la conduttrice 66enne con sua nuora Giulia e la nipotina Matilde, che si vede di sfuggita, nell’angolo destro della foto, con un tenero cappellino rosa con due ponpon in testa. Che siano archiviati i tempi di maggior privacy nei confronti della sua famiglia o è uno strappo alla regola dovuto alla spontaneità di un giorno di felicità? La mancanza di un tag nella foto potrebbe significare tre cose: che la ragazza non ha Instagram, che possiede un account Instagram ma non vuole esporsi o che sia stata Barbara D’Urso stessa a non voler esporre oltremodo la ragazza.