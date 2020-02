Barbara d’Urso rivela quando tornano in tv il Gf e La Dottoressa Giò

Barbara d’Urso e il futuro in televisione: quando tornano il Grande Fratello e La Dottoressa Giò

Tornerà il Grande Fratello di Barbara d’Urso? Nel mondo dei reality show in onda su Canale 5 c’è stato un piccolo terremoto. Eravamo abituati negli ultimi anni a vedere prima il Grande Fratello Vip, poi l’Isola dei famosi e a seguire il Grande Fratello condotto da Barbara. Lo slittamento del Gf Vip a gennaio aveva già fatto presagire dei cambiamenti in arrivo e infatti si è subito saputo che il Gf targato d’Urso sarebbe saltato quest’anno. La conferma è giunta implicitamente dalla conduttrice stessa, perché nelle sue trasmissioni non annunciava il ritorno del suo Grande Fratello, come invece ha sempre fatto nelle ultime due stagioni televisive. Il Gf Nip, in parte Nip almeno, passerà in panchina una stagione, ma pare tornerà presto.

Barbara d’Urso tra Grande Fratello e La Dottoressa Giò: quando tornano in tv

A rivelare quando tornerà il Grande Fratello è stata proprio Barbara d’Urso. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Italia Oggi in cui ha parlato del futuro di due suoi programmi di punta. Da una parte c’è il Gf, dall’altra c’è la fiction La Dottoressa Giò, di cui pure era stata annunciata una nuova stagione. La d’Urso aveva rassicurato i fan che sarebbe tornata a vestire i panni di Giorgia Basile e così sarà, solo forse un po’ più tardi di quanto molti avrebbero sperato. Nell’intervista, Barbara infatti ha rivelato che riuscirà a tornare in televisione con La Dottoressa Giò nel 2020. Queste le sue parole: “No, non ce la faccio. Saltiamo un anno e poi a settembre parte il mio Grande Fratello”.

Grande Fratello torna in autunno: Barbara d’Urso dà appuntamento a settembre

Parlando quindi della nuova stagione de La Dottoressa Giò, che slitterà al 2021 o forse oltre, Barbara d’Urso ha anche rivelato i piani per la nuova edizione del Grande Fratello. Sappiamo già che l’Isola è stata cancellata dai palinsesti di questa stagione e se a settembre sarà la volta del Gf Nip, magari il prossimo inverno rivedremo il Gf Vip e poi, se Mediaset vorrà, una nuova Isola dei famosi.