Barbara d’Urso: venerdì 29 maggio 2020 ultima puntata di Pomeriggio 5

Venerdì 29 maggio 2020 è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata della stagione televisiva 2019/2020 di Pomeriggio 5. Nonostante l’emergenza Coronavirus Barbara d’Urso non ha saltato una puntata pomeridiana e con passione e determinazione ha informato quotidianamente il suo fedele pubblico. Da lunedì 1 giugno l’infotaiment non andrà più in onda: al suo posto un film diverso ogni giorno. Al contrario su Rai Uno verrà trasmessa fino a fine giugno La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini per poi lasciare spazio a La vita in diretta estate con la neo coppia Andrea Delogu e Marcello Masi. Ma quale sarà il futuro di Pomeriggio 5? È stato riconfermato da Mediaset per la prossima stagione televisiva?

Quando torna in onda Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso

Forte dei buoni ascolti tv registrati anche quest’anno, Pomeriggio 5 è stato confermato da Mediaset per la prossima stagione televisiva. Barbara d’Urso ha annunciato che la trasmissione riprenderà i primi di settembre, con tanti opinionisti già visti nell’ultimo periodo. La presentatrice napoletana ha confermato che rivedremo Andrea Mainardi, il cuoco lanciato qualche anno fa da Antonella Clerici, e l’irriverente Patrizia Groppelli. A settembre tornerà poi pure Domenica Live, sospeso lo scorso marzo a causa dell’emergenza Covid-19.

Barbara d’Urso lavora fino a domenica 14 giugno 2020

Se Pomeriggio 5 e Domenica Live sono ufficialmente in ferie, diverso è il discorso per Live-Non è la d’Urso. Il programma serale di Barbara d’Urso doveva concludersi a fine maggio ma Mediaset ha scelto di allungarlo per altre due puntate. Carmelita resterà in video fino al 14 giugno prima di concedersi il consueto break estivo.