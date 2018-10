Barbara d’Urso infuriata: Pasquale Laricchia vuole lasciare Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, Deianira Marzano e Pasquale Laricchia litigano: Barbara d’Urso perde la pazienza

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 il pubblico in studio e quello a casa ha assistito ad una dura lite tra due ospiti di Barbara d’Urso. Nella seconda parte del programma, la conduttrice ha dedicato del tempo alla ‘guerra’ tra nord e sud. Tra un servizio e l’altro, Deianira Marzano e Pasquale Larichcia si sono resi protagonisti di un’accesa discussione. La donna ha preso la parola per dire la sua sulla continua lotta tra le persone originarie del nord e quelle del sud. Riferendosi all’ex concorrente del Grande Fratello, la web influencer di Caserta si è lasciata andare ad una frase che non è stata assolutamente gradita dal diretto interessato. Nonostante la padrona di casa cercasse di placare gli animi dei suoi ospiti, non sembrava esserci modo di calmare la situazione.

Pasquale Laricchia vuole lasciare lo studio di Pomeriggio 5: interviene Barbara d’Urso

Deianira si è lasciata andare ad una frase che sembrava lasciar intendere che Pasquale non può certo essere definito una mente eccelsa. Di fronte a tale dichiarazione, Laricchia si è alzato dalla sua poltrano e ha rivelato di voler abbandonare lo studio. L’uomo ha chiesto alla Marzano delle scuse che però sono arrivate con molta fatica. Barbara si è vista costretta ad intervenire. Nella discussione sono entrati in gioco anche tutti gli altri presenti, così da divenire una situazione quasi ingestibile. Dopo aver chiesto un po’ di silenzio, senza ricevere però alcun riscontro da parte dei suoi ospiti, la d’Urso ha perso l’attenzione e ha richiamato tutti all’attenzione. La donna ha preso in mano la situazione, cercando di mettere un punto alla discussione.

Pomeriggio 5, lite tra Deianira e Pasquale: le scuse della Marzano

Alla fine Barbara è riuscita a convincere Pasquale a risedersi e a non abbandonare lo studio. Dopo aver dichiarato di voler rivedere la registrazione video e di chiedere scusa solo dopo aver risentito le sue stesse parole, Deianira ha cambiato idea e si è scusata attraverso i canali social della stessa conduttrice di Pomeriggio 5.