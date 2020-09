Barbara d’Urso legge la lettera inedita di Garko: spunta la risposta a Sgarbi

Gabriel Garko è stata una delle figure più chiacchierate degli ultimi giorni per via del suo coming out, arrivato in diretta nazionale al Grande Fratello Vip (il secondo atto a Verissimo nella puntata in onda il 3 ottobre 2020). Ieri il tema è stato argomento di discussione anche a Live-Non è la d’Urso, dove Vittorio Sgarbi ha raccontato degli aneddoti particolari relativi alla storia tra il divo ed Eva Grimaldi. Il critico ha detto che a cavallo degli anni ’80 e ’90 Eva era innamorata di lui finché non fu tradito con Garko. Il politico, con filosofia, ha detto di aver “preso atto di questa cosa”, ma era infastidito che la Grimaldi andasse poi da lui per parlare dell’attore. Alla luce di tutto questo e del coming out, Garko ha scritto alla d’Urso che ha letto la missiva in diretta a Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso legge la lettera di Gabriel Garko: spunta la risposta a Sgarbi

“Per me non è cambiato nulla ma sono sorpreso che tutti o quasi mi apprezzino più ora di prima. Questo è dovuto all’educazione che ho subito. Di a Sgarbi che appena ci vediamo gli spiego un po’ di cose, faccine”. Così Barbara d’Urso leggendo la missiva che le ha inviato Garko. Sgarbi, nel salotto di Live, oltre a narrare l’aneddoto relativo a Eva Grimaldi, ha raccontato che un giorno fu ospite al Maurizio Costanzo Show con Gabriel. E in trasmissione fu mostrato un calendario in cui si vedeva il divo torinese posare senza veli. “Io dissi che era un calendario per uomini. Lui reagì con una certa irritazione, forse gli avevo rivelato una cosa che all’epoca neanche a lui era chiara”, ha concluso il politico. Chissà Garko cosa vorrà spiegare a Vittorio. Da sottolineare come la d’Urso abbia sorriso nel leggere la parte della lettera dedica a Sgarbi, segno che Gabriel non pare essersi infastidito per quanto detto dal politico. Sembra piuttosto che abbia scelto l’arma dell’ironia per commentare l’episodio.

Manuela Arcuri: le parole su Tarallo e Garko

Il coming out di Garko si è inserito in un contesto più ampio, vale a dire le insinuazioni fatte sul cosiddetto Aresgate. A innescarlo alcuni discorsi di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, i quali si sono confrontati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Oggi sulla vicenda è intervenuta Manuela Arcuri, tuonando contro i due attori e difendendo a spada tratta Alberto Tarallo, ex produttore finito nel calderone mediatico di recente. L’attrice ha inoltre confermato la storia avuta con Garko in passato.