Barbara D’Urso lavora al nuovo promo di Pomeriggio 5: la foto

Barbara D’Urso prepara il nuovo promo di Pomeriggio 5: la foto pubblicata su Instagram

Insomma, è proprio vero che Barbara D’Urso non si ferma mai. Anche oggi, lunedì 25 giugno 2018, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha aggiornato i suoi fan su Instagram con una novità. Quale? Beh, sui social la popolare presentatrice napoletana ha pubblicato una foto che la ritrae con in mano il primo ciak del nuovo promo del suo programma. Terminata da poco la decima edizione della popolare trasmissione, infatti, il volto di Canale5 è ritornata sul set insieme al regista Massimo Fusi per girare le primissime scene del nuovo spot.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si trasforma in casalinga?

Una delle scene del nuovo promo di Pomeriggio 5 è intitolata “polvere”, la location ripresa è un soggiorno e sul set c’è anche una cristalliera con dei bicchieri. Quindi, il dubbio sorge spontaneo: non è che Barbara D’Urso voglia di trasformarsi in casalinga? Insomma, forse quel grembiule a fiori indossato e questi primi indizi social non sono proprio un caso… Vedremo quale sarà la svolta che prenderà il programma quest’anno, dopo che nel 2017 lo spot annunciava di “raccontare storie” sulle note dei Dua Lipa, nel 2016 la presentatrice parlava di “Italia vera” con “People have the power” in sottofondo e, prima ancora, nel 2015 l’indimenticata “Dottoressa Giò” stirava a ritmo di “Want to want me” di Jason Derulo.

Quando inizia Pomeriggio 5 2018-2019

Per il resto, la D’Urso ha già svelato quando inizia Pomeriggio 5 2018-2019. Nel corso dell’ultima puntata di quest’anno, la padrona di casa ha ufficializzato il ritorno del programma di Canale5 a partire dai primi di settembre. Molto probabilmente la trasmissione tornerà in onda già da lunedì 3. Intanto, in attesa del ritorno in pompa magna la conduttrice si rilassa al mare, in giardino con gli amici e non manca di certo la partecipazione a qualche Pride (da sempre sostiene i diritti civili).