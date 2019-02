Barbara d’Urso scoppia in lacrime a Pomeriggio 5: il motivo

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso in lacrime: grande commozione per la tragedia di Sara

Grande commozione nello studio di Pomeriggio 5, soprattutto per Barbara d’Urso. Come sempre, la conduttrice di Canale 5 ha iniziato la puntata parlando di cronaca. L’amatissima presentatrice Mediaset ha ospitato, tramite collegamento, una giovane mamma di nome Sara. Quest’ultima è finita al centro dell’attenzione a causa di ciò che il fidanzato ha fatto a sua figlia. L’uomo ha picchiato la bambina di 22 mesi perché piangeva, fino a quando non l’ha sentita smettere di respirare. La d’Urso ha voluto sentire con le sue stesse orecchie la versione di Sara e quello che ha ascoltato l’ha lasciato a bocca aperta. La conduttrice alla fine è scoppiata in lacrime.

Barbara d’Urso senza parole a Pomeriggio 5: lacrime in diretta tv

Nell’ascoltare il racconto di Sara, Barbara si è mostrata molto provata. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha invitato la donna a chiarire la sua posizione nei confronti del suo fidanzato, nonché il colpevole di quanto accaduto alla bambina. La giovane mamma ha preso le distanze dal suo compagno, dichiarando fermamente di stare male per le sue tre bambine che, al momento, non le è permesso vedere. L’ospite della d’Urso ha anche riportato in diretta tv le parole che l’uomo ha usato per ammette davanti ai carabinieri di aver alzato le mani sulla bambina. Di fronte al racconto della ragazza, la presentatrice si è mostrata piuttosto provata, tant’è che non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in un leggero pianto.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sotto shock in diretta: il fatto di cronaca che spiazza la conduttrice

Barbara d’Urso ha mostrato tutta la sua vicinanza alla dolce Sara e ha cercato di tranquillizzarla nel migliore dei modi. Da sempre la conduttrice di Canale 5 prova a mettersi nei panni dei suoi ospiti e a quanto pare, anche stavolta ha dimostrato di essere molto vicina alla povera ragazza e alla sua bambina che, al momento, si è appena svegliata dal coma.