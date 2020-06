Barbara d’Urso insieme a “quattro giovani aitanti cavalieri”: la foto

Barbara d’Urso è stata paparazzata insieme a quattro ragazzi! La foto arriverà in edicola sul settimanale Chi, che ha diffuso lo scatto oggi n anteprima. Nella notizia si parla di una cena della conduttrice insieme ad Angelica, sua storica assistente. Le due donne erano dirette verso casa dopo aver cenato in un ristorante a Milano, in zona Brera. All’uscita erano insieme a quattro giovani ragazzi, che il settimanale ha definito “giovani e aitanti cavalieri”. Il gossip in questo caso non è da considerare a sfondo romantico, nel senso che Chi non ha inteso dire che tra i quattro ragazzi c’è il nuovo fidanzato di Barbara d’Urso, ma ha semplicemente parlato di quattro ragazzi gentili che hanno accompagnato due signore. Nella nota diffusa dalla rivista di gossip comunque si legge poi che alla cena era presente anche Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado che è anche spesso ospite nei salotti di Barbara. Non solo, c’era anche Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene.

Barbara d’Urso, la foto con i quattro giovani ragazzi dopo la cena a Milano

Nel numero in edicola domani inoltre verrà raccontato che Barbara e la sua amica hanno passeggiato per un po’ con i quattro ragazzi all’uscita del locale. I quattro pare fossero presenti a loro volta alla cena, come convitati, e da bravi gentiluomini hanno fatto in modo che le due donne non camminassero per strada da sole all’uscita del ristorante. Tutto qui, per il momento. Ma prima di questo gossip, oggi il nome di Barbara d’Urso è spuntato anche in un’altra notizia. Qualche ora fa infatti Naike Rivelli insieme alla mamma Ornella Muti hanno reso noto di essersi recate insieme dai Carabinieri, domenica 28 giugno, dopo la denuncia di Barbara. Nel video postato dalle due donne, la Muti ha raccontato di aver accompagnato Naike perché “i figli non si toccano”. E siccome Barbara starebbe “toccando” Naike, allora Ornella è pronta a proteggerla.

Barbara d’Urso ha denunciato Naike Rivelli? Il video con Ornella Muti

L’attrice sembra sorpresa del fatto che Barbara abbia sporto denuncia verso Naike Rivelli, soprattutto perché considerava la d’Urso una sua amica. “Forse non siete così amiche come dice”, ha aggiunto Naike. Nel video su Instagram mamma e figlia proseguono poi parlando della conduttrice. “Vorrei che Barbara d’Urso mi lasciasse in pace”, dice Naike che parla della denuncia arrivata dopo che, stando al suo racconto, le avrebbe anche chiesto di fare l’opinionista. Dalle parole che seguono pare di capire che la Rivelli sia stata accusata di sfruttare il nome della d’Urso per farsi pubblicità. E lei ha aggiunto che se volesse farlo allora userebbe il nome di sua mamma Ornella Muti. Arriverà la replica della d’Urso?