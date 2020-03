Barbara d’Urso ingrassata per colpa del Covid-19: “Alle 6 inizio a cucinare”

Barbara d’Urso ingrassata: quanti chili in più per colpa del Coronavirus

Il Coronavirus sta mettendo a dura prova la forma fisica di tutti, anche quella di Barbara d’Urso. Nonostante la conduttrice sia ancora in video con i suoi programmi rispetto ad altri colleghi rimasti lontani dagli studi televisivi, gli effetti della vita casalinga si fanno sentire. Niente più danza classica all’alba, niente più cene con amici e balli sfrenati in balera. Dopo le dirette quotidiane con Pomeriggio 5 e quelle domenicali con Live-Non è la d’Urso la 62enne corre a casa. Dove si diletta a cucinare, da brava napoletana. Tanto che Barbarella ha preso tre chili, come confessato proprio in una puntata recente del suo format pomeridiano.

Barbara d’Urso e il Coronavirus: “Mangio dalla mattina alla sera”

“Sono ingrassata 3 chili, mangio dalla mattina alla sera. Alle sei di mattina inizio a cucinare”, ha confidato Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Una confidenza fatta pure su Instagram, dove la presentatrice ha postato alcune stories di piatti preparati praticamente all’alba. Tra gli ultimi delle verdure realizzate al forno. Perché nonostante il periodo difficile Carmelita fa il possibile per mangiare cibi sani: la sua alimentazione è a base di caffè, centrifughe, riso, pesce e tanta frutta e verdura di stagione.

Raddoppia l’appuntamento di Live-Non è la d’Urso in tv

Se Domenica Live resta sospeso, Mediaset ha deciso di dare maggiore spazio in tv a Live-Non è la d’Urso. La trasmissione andrà in onda con un doppio appuntamento domenica e martedì. Niente più intrattenimento ma solo informazione e aggiornamenti sul Covid-19. “Per garantire un’informazione sempre aggiornata sull’emergenza Coronavirus, Mediaset rafforza ancora la propria offerta giornalistica in prime time”, recita il comunicato aziendale diramato nelle ultime ore.