Barbara D’Urso, incidente in casa: ‘Non posso muovermi’ Come sta

Arrivarci all’età della D’Urso come lei! Ma gli acciacchi si fanno sentire. Barbara D’Urso si è resa suo malgrado protagonista di un piccolo infortunio domestico: è rimasta bloccata con la schiena. Ma lei ci ride su!

I suoi fan più accaniti stanno ancora aspettando il suo ritorno sul piccolo schermo e lei si tiene in forma.

Barbara D’Urso non ha mai fatto mistero della sua passione per la danza classica e per il ballo in generale, ed è durante una lezione con il suo maestro personale che si confida su un incidente avvenutole qualche giorno fa.

Sul suo Instagram, tra un caffeuccio e l’altro, Barbara si mostra sempre sulle punte e in grandissima forma.

Ma i suoi 66 anni, portati da dio, si fanno sentire ogni tanto e a ricordarle che non è più una ragazzina è stato un pesante vaso.

‘Costretta a farmi le punture da giorni’ La disavventura di Barbara D’Urso

E’ proprio sulle storie di Instagram che la Carmelita nazionale racconta del suo infortunio.

Oggi vorrei dirvi che sono tre giorni che sono costretta a farmi le punture di Voltaren e Muscoril, ho la schiena completamente bloccata, non riesco a muovermi.

Ma cosa le è successo?

Parrebbe niente di troppo grave per fortuna, dato che nella storia dopo si mostra sgambettante alla sbarra.

Ma visto che il suo pubblico è composto principalmente di signore, Barbara ha colto l’occasione per ricordare di fare attenzione in casa, perché anche da una cosa banale ci si può fare molto male, come è successo a lei.

Vedete amiche? Una persona balla, fa sport, fa mille cose e non le succede niente.

Poi basta una stupidaggine e si finisce così! Mille acrobazie e poi basta sollevare un vaso d’acqua per ritrovarsi con la schiena completamente bloccata.

Poi costringe il suo maestro di danza a dare una dimostrazione pratica su quali movimenti evitare per non restare bloccate.

A casa almeno imparano, fai vedere come ci si deve piegare. Sulle ginocchia, mai con la schiena. Eppure io sono una che fa piroette e movimento tutti i giorni.

Ma io sono anche cretina!

Fortunatamente Barbara D’Urso potrà tornare presto a fare le sue piroette, che questa piccola disavventura sia servita per ricordarle che il tempo passa per tutti, anche per le eterne ragazze come lei!