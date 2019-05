Barbara d’Urso contro Pamela Prati: “Sono furente per i bambini” VIDEO

Barbara d’Urso attacca Pamela Prati a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi della finta relazione tra Pamela Prati e Mark Caltagirone a Live-Non è la d’Urso. Dopo gli ultimi sviluppi sulla vicenda, la conduttrice napoletana ha cambiato atteggiamento nei confronti della collega, che ha sempre difeso a spada tratta fino a qualche settimana fa. Barbarella non ha apprezzato il modo in cui Pamela ha messo in mezzo dei bambini, del tutto ignari di quello che stava accadendo. Un gesto che ha sconvolto la d’Urso, che non ritiene la Prati una vittima della situazione. Anche perché, a detta di Carmelita, la prima donna del Bagaglino non doveva mettere in mezzo dei minori nelle sue interviste in cui si parlava di un amore non reale. La presentatrice di Napoli si è detta furente per la situazione, come potete vedere nel video più in basso.

Lo sfogo di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

“Perché se Pamela Prati è una vittima ha tirato in ballo dei bambini? Perché dire guardate mi ha regalato il braccialetto, porto i miei figli a scuola? Perché hai raccontato tutte queste bugie? Perché eri plagiata, perché eri convinta? Se eri convinta stavi a casa tua, non venivi in una trasmissione! Io sono furente per i bambini! Quanto è bello essere mamma, ha detto. Ma tu che ne sai di quanto è bello essere mamma di bambini in affido? C’è chi non può avere bambini in affido! Vieni qua a dirmi queste cose: l’avevo detto che mi sarei inc….a”, ha dichiarato Barbara d’Urso, visibilmente alterata per la vicenda.

Il bambino usato per interpretare Sebastian Caltagirone

Nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso è stata letta la lettera della madre del finto Sebastian Caltagirone, il presunto bambino preso in affidamento da Pamela Prati e Mark Caltagirone. “Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Un giorno, la persona dell’agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”.