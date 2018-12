Barbara d’Urso in ferie: ecco quando torna in onda Pomeriggio 5

Pomeriggio 5 non va in onda da lunedì 17 dicembre: ecco quando torna in onda il programma di Barbara d’Urso

Sono ufficialmente iniziate le ferie di Barbara d’Urso. Da lunedì 17 dicembre Pomeriggio 5 non va in onda. Il programma è sospeso per le festività natalizie. Quando tornerà in onda? Lunedì 7 gennaio, con il consueto orario 17.20-18.45. Da domenica 13 gennaio riparte pure Domenica Live, seppur in forma ridotta: non inizierà più alle 14 bensì alle 17.20. Una decisione che Barbarella ha preso di comune accordo con Mediaset per portare avanti altri progetti. La conduttrice napoletana farà un programma top secret in prima serata e poi sarà impegnata con il Grande Fratello Nip.

L’invito di Barbara d’Urso ai telespettatori di Pomeriggio 5

Dunque per circa due settimane Barbara d’Urso non sarà in onda su Canale 5. Ma continuerà ad essere molto presente su Instagram, dove è seguita da un milione e settecento mila follower. Un numero importante di cui la Dottoressa Giò è molto orgogliosa. La d’Urso ha invitato i telespettatori a seguirla sui social network, dove si racconta senza filtri tra vita privata e lavorativa.

Grande successo per Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso

Pomeriggio 5 si riconferma anche nel 2018 uno dei programmi più seguiti in tv. Il format di Videonews ha battuto giornalmente la concorrenza rappresentata da La vita in diretta. Un grande orgoglio per la d’Urso, che è al timone della trasmissione da ben dieci anni.