Barbara d’Urso e il grido contro l’omofobia: “Sono molto arrabbiata”

Barbara d’Urso ancora una volta contro l’omofobia. Ecco cosa è successo

Quando si tratta di difendere i diritti delle donne e dei gay, Barbara d’Urso è sempre in prima linea. L’amata conduttrice italiana sono anni che si batte contro qualsiasi forma di discriminazione lanciando messaggi importantissimi tramite i suoi programmi e utilizzando anche i suoi profili social. E oggi, ancora una volta, è tornata ad esprimersi sull’argomento omofobia. Purtroppo, quello che ci racconta la cronaca dei giorni nostri non è molto rassicurante. Spesso e volentieri, infatti, veniamo a sapere di ragazzi e ragazze che subiscono violenze e pesanti ingiurie solamente perché gay. Siamo infatti nel 2019 ma molte volte sembra quasi che il mondo vada all’indietro e non guardi avanti come invece dovrebbe. E Barbara d’Urso tenta in tutti i modi, invece, di aprire le menti di coloro che le seguono e questo non può farle che onore.

Barbara d’Urso: “Sono molto arrabbiata, ora mi scateno”

Questa mattina, la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha confessato ai suoi follower di aver ricevuto un risveglio molto amaro. Proprio dopo essersi svegliata, infatti, sui giornali ha letto la terribile notizia riguardante un giovane di 21 anni che a Cagliari è stato aggredito perché gay e che nessuno si è degnato di aiutarlo. Gabriele, questo è il nome del ragazzo, è stato attaccato fisicamente e verbalmente solo perché stava tornando a casa dal mare con il suo fidanzato. Leggere quanto successo al giovane cagliaritano ha fatto andare su tutte le furie Barbara d’Urso che, dopo essersi spostata su Twitter, ha scritto: “Sono 12 anni che lotto,che urlo,e non smetterò! Non ti abbattere Gabriele! Questi c*****i pensano di essere uomini ma sono tutt’altro e prima o poi (volenti o nolenti) troveranno uno specchio per guardarsi!!Lo stesso accadrà a chi ieri si è voltato dall’altra parte!! Stop omofobia!”. Il suo post ha raccolto tantissimi consensi e sono stati tanti i ragazzi che l’hanno ringraziata per quanto sta facendo.

Sono 12anni che lotto,che urlo,e non smetterò!!Non ti abbattere Gabriele!!Questi CRETINI pensano di essere uomini ma sono tutt’altro e prima o poi (volenti o nolenti)troveranno uno specchio per guardarsi!!Lo stesso accadrà a chi ieri si è voltato dall’altra parte!! #stopomofobia pic.twitter.com/VDjaPGC7WZ — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) August 7, 2019

Barbara d’Urso e l’in bocca al lupo ai colleghi, suoi competitor

Altra cosa che fa onore a Barbara d’Urso è la sua assenza di competizione che ha nei confronti dei suoi colleghi che lavorano per altre reti televisive. Poco fa, la nostra indimenticabile Dottoressa Giò ha fatto l’in bocca al lupo a Fabio Fazio e Massimo Giletti, postando sul suo profilo social un articolo apparso sul quotidiano La Repubblica.