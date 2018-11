Barbara d’Urso, retroscena GF Vip svelati da Lisa Fusco? “Che disastro”

By

Barbara d’Urso interviene sui retroscena svelati inavvertitamente da Lisa Fusco al GF Vip: “Che disastro”

Durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip Lisa Fusco si è resa inavvertitamente protagonista di una gaffe, scivolando su una buccia di banana. Oggi Barbara d’Urso commenta ironicamente la vicenda. Ma facciamo un passo indietro e torniamo sulla gaffe della Subrettina. Nel dietro le quinte del reality Lisa voleva immortalare su Instagram l’amore tra Jane Alexander e Elia Fongaro. Nel mentre è stata interrotta da uno degli autori del programma e sbadatamente si è scordata il cellulare acceso. Immagini offuscate, ma audio nitido dal quale trapela: “Ilary vi chiederà una nomination, potrete nominare chiunque in casa, anche Francesco e Silvia che sono in finale. Ovviamente non ha valore ai fini del gioco.” L’autore domanda poi alla Fusco di rivelargli prima la sua nomination.

La gaffe di Lisa Fusco, d’Urso: “Un bel pasticcio”

“Chi vuoi nominare? – incalza l’autore – Pensaci. Sarebbe meglio se me lo dicessi adesso. Allora facciamo un ragionamento insieme, pensa a chi vuoi nominare, poi però dimmelo…”. Il video ha subito fatto il giro del web, scatenando diverse dietrologie. Sulla questione si è fatta viva anche Barbara d’Urso che ha pubblicato un post su Instagram ritraendosi in compagnia della Fusco e commentando ironicamente la vicenda: “Buongiorno a tutti! @lisafuscoreal non si smentisce mai, ieri sera dietro le quinte di #GFVIP ha combinato un bel pasticcio 😂😂😂 #epicfail #aiuto #chedisastro #buonagiornata #colcuore”.

Lisa Fusco: gli autori del GF Vip ‘influenzano’ i voti dei concorrenti?

La gaffe della subrettina, come poc’anzi accennato, non solo ha stimolato l’attenzione di Barbara d’Urso, ma anche quella di diversi telespettatori del GF Vip che si sono riversati sui social a commentare l’accaduto. E sono stati molti coloro che hanno esternato le loro perplessità sui meccanismi che danno vita e forma alla trasmissione. D’altra parte è bene considerare una questione: pur trattandosi di un reality, trattasi sempre e comunque di televisione e, dunque, in una certa misura, di finzione. La realtà, quella con la R maiuscola, non è roba da piccolo schermo.