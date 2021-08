Barbara d’Urso, la foto col pancione emoziona: la dedica al primo figlio

Barbara d’Urso col pancione al mare: la nuova foto su Instagram ha fatto impazzire i fan. La conduttrice si è mostrata incinta del suo primo figlio in occasione di un giorno molto importante e speciale. Oggi è il compleanno del figlio Giammauro, il primogenito nato dall’amore con Mauro Berardi. Era il 4 agosto di 35 anni fa quando Barbara diventava mamma per la prima volta e oggi ha ricordato quella fortissima emozione con delle parole molto dolci. Parole che ha esteso anche al secondo figlio, Emanuele, venuto al mondo due anni dopo nel mese di settembre; anche lui è presente nella dedica, sebbene tra parentesi.

Nella foto di Barbara d’Urso col pancione c’è anche Mauro Berardi, il produttore cinematografico a cui è stata legata dal 1982 al 1993. Tanti lunghi anni d’amore e la nascita di due figli, non è la prima volta che la d’Urso condivide una foto col suo ex sui social. Era già successo, più volte e in una di queste aveva definito l’ex compagno “l’uomo che più ho amato nella mia vita”. Un legame fortissimo continua a unirli, anche grazie a Giammauro e Emanuele, ma sono riusciti a mantenere un clima disteso e sereno dopo essersi lasciati.

A unirli oggi sono non solo i figli, ma di sicuro anche un profondo affetto e tanti bei ricordi. Ricordi così belli che Carmelita non manca di postarli sui social per condividerli con chi la segue, anche se di questi ricordi fa parte un ex compagno. Come ha fatto oggi: nella foto Barbara d’Urso è col pancione accanto all’ex Berardi, il padre del bambino che portava in grembo. Di lì a poco i due sarebbero diventati genitori, mancavano davvero pochi giorni al grande momento. Barbara sui social ha scritto questa emozionante dedica al suo primogenito:

“Ed alle 14 in punto sei arrivato Tu. Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo). E continui a rendermi felice… Anche a migliaia di chilometri di distanza… Ed a rendermi orgogliosa… Tanto orgogliosa. Io tu ed Emanuele… Insieme… Sempre… Ed indivisibili. Ti amo, mamma”

Sono in tanti a essersi uniti al coro degli auguri tra i commenti a questo post in occasione del compleanno del figlio medico Giammauro. Purtroppo non sono mancati neanche gli haters, che neanche in questa tenera occasione hanno risparmiato cattiverie. Perché criticare e insultare la Barbara d’Urso conduttrice sotto a un post di auguri scritto dalla Barbara d’Urso madre?