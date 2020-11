Barbara d’Urso e Cristiana Sinagra amiche d’infanzia: il legame mai svelato

Barbara d’Urso e Cristiana Sinagra: molto più che conduttrice e ospite. La dottoressa Giò ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’ex fiamma di Diego Armando Maradona e oggi ci ha pensato Dagospia a svelare il motivo. La Sinagra e Barbarella sono amiche di infanzia, si conoscono da ben cinquant’anni. Come spifferato dal portale di Roberto D’Agostino Cristiana è la figlia del custode del condominio partenopeo che ha visto sbocciare e crescere Carmelita. L’amicizia tra Barbara e Cristiana è dunque nata a Napoli, città natale di entrambe, e continua ancora oggi.

Barbara d’Urso è sempre stata vicina a Cristiana Sinagra, soprattutto nei momenti più bui, quelli durante i quali si è dovuta battere con le unghie e con i denti per proteggere il suo amore più grande, quello per il figlio Diego Armando Maradona Junior. Per anni la donna si è scontrata con Diego Armando Maradona, che non voleva riconoscere il frutto della loro passione clandestina.

Una passione durata appena sei mesi, tra il 1985 al 1986, e sbocciata grazie all’amicizia che legava Cristiana alla sorella di Maradona. Una liaison che ha stravolto la vita del campione argentino, all’epoca della tresca amorosa già sposato con la moglie Claudia Villafane, dalla quale ha poi avuto le figlie Dalma (1987) e Giannina (1989).

Per anni Diego Armando Maradona Junior ha negato di essere il padre del figlio di Cristiana Sinagra. Non solo: secondo le testimonianze aveva addirittura chiesto a Cristiana di abortire. Una lotta che è stata a lungo al chiacchierata dei media e nel salotto di Barbara d’Urso.

Alla fine tutto è andato per il meglio: dopo la paternità dichiarata ufficialmente dal Tribunale nel 1993, Diego Armando Maradona Junior ha incontrato per la prima volta il padre nel 2003. Il riconoscimento ufficiale è poi arrivato nel 2007: da quell’anno Diego Armando ha smesso di usare il cognome materno Sinagra.

Col tempo Maradona senior è riuscito a ricucire un rapporto con il suo primogenito e con l’ex Cristiana. Tanto che dopo la morte di Diego la Sinagra non ha nascosto lacrime e dolore. A Pomeriggio 5 si è detta indignata per gli attacchi e le critiche che la sua ex fiamma ha ricevuto per via della sua vita privata non sempre impeccabile.

“Abbiamo il cuore a pezzi. Non ho parole per descriverti il dolore che ho dentro per Diego e per mio figlio. Ho incontrato Diego dopo tanti anni, quando l’ho visto entrare dalla porta a casa di mio figlio era come se non lo avessi mai lasciato. Era una persona veramente speciale, mi ha abbracciata come se non fosse passato un giorno”

Di recente Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra sono diventati pure nonni. Diego Armando Maradona Junior ha avuto dalla moglie Nunzia i piccoli Diego Matias (2018) e India (2019).