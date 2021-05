Barbara d’Urso criticata, Sonia Bruganelli moglie Bonolis: “Non mi piace”

By

L’imprenditrice rompe il silenzio e spara a zero sulla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Cosa ha detto a Belve ospite su Rai2

Negli anni è sempre circolata la voce di un astio fra Barbara d’Urso e Paolo Bonolis nato da vecchie ruggini mai sanate legate ad agenzie. I due conduttori di Canale 5 avevano cercato di dimostrato che i contrasti tra loro fossero superati, tanto che la padrona di casa di Pomeriggio 5 fu ospite in una puntata speciale di Avanti un Altro in prima serata. Ospite a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis ha definito la televisione di Barbara d’Urso un po’ superficiale, “attenta a cercare di stuzzicare la morbosità che comunque le persone hanno”. Alla domanda “Ma le piace?”, l’imprenditrice ha dichiarato in maniera secca: “No, non mi piace”.

I destini di Paolo Bonolis e della d’Urso si sono incrociati in questa stagione televisiva quando Live-Non è la d’Urso è stato chiuso per bassi ascolti e al suo posto sono andate in onda le puntate di Avanti un Altro Pure di Sera. Di recente la Bruganelli ha commentato anche i risultati di ascolti del game serale del marito e soprattutto ha fatto il confronto tra questi e quelli ottenuti dal programma serale del dì festivo di Carmelita.

In quell’occasione Sonia aveva dichiarato al Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi, che lei e la sua squadra sono contenti degli ascolti così alti della domenica che non andava bene da così tanto tempo. Un commento curioso lastricato da indiscrezioni mai confermate a proposito di un rapporto non sempre idilliaco tra il marito e la conduttrice napoletana.

A esporsi sulla chiusura di Live-Non è la d’Urso era stato anche Lucio Presta, agente di Bonolis, il quale non ha nascosto la sua esultanza.

Sonia Bruganelli e la malattia della figlia: “Paolo Bonolis ha preso in mano la situazione”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno una figlia con problemi di salute. Problemi che non sarebbero ancora completamente risolti ma che nulla tolgono al loro rapporto speciale. Nella puntata di stasera, venerdì 21 maggio 2021, di Belve Sonia Bruganelli parlerà della figlia Silvia e delle difficoltà legate alla sua malattia. A Francesca Fagnani ha rapporto che per parecchio tempo ha dovuto abdicare al suo ruolo di madre. C’è stato Paolo Bonolis che ha preso in mano la situazione: