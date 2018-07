Barbara d’Urso commenta il bagno di Aida Nizar nella fontana di Piazza Navona

Aida Nizar fa il bagno nella fontana di Piazza Navona: le parole di Barbara d’Urso

La conduttrice Barbara d’Urso conosce molto bene la spagnola Aida Nizar, concorrente dell’ultima edizione della casa del Grande Fratello condotto proprio da lei. La Nizar si è distinta sia all’interno della casa che fuori per il suo carattere. Il suo bagno nella famosissima Fontana di Trevi a Roma aveva fatto discutere molto. Non solo il pubblico, anche personaggi del mondo dello spettacolo hanno criticato Aida Nizar per il gesto. La multa ricevuta per aver fatto il bagno in una delle fontane più belle e famose del mondo sembra però non essere stata di lezione per la spagnola. Pochi giorni fa, Aida Nizar ha fatto il bagno nella fontana di Piazza Navona. Barbara d’Urso ha commentato l’episodio postando il video del tuffo della Nizar sul suo profilo Instagram.

Barbara d’Urso sul bagno di Aida Nizar nella Fontana dei Quattro Fiumi: “Pazza”

“Aida è pazza” ha scritto Barbara d’Urso sui social postando il bagno nella Fontana dei Quattro Fiumi della gieffina Aida Nizar sul suo profilo Instagram. “Stavolta nella fontana di Piazza Navona! Spero l’abbiano multata anche stavolta“ commenta poi la d’Urso sulla concorrente del suo Grande Fratello. In effetti, non è chiaro se anche in questa occasione Aida Nizar si sia beccata una multa da parte delle forze dell’ordine. Di sicuro, la spagnola continua a far parlare di lei.

Barbara d’Urso impegnata con La Dottoressa Giò ma sempre super social

Continuano gli impegni lavorativi di Barbara d’Urso. Le riprese de La Dottoressa Giò sono iniziate da poco e Barbarella trova sempre un momento per aggiornare tutti i suoi seguaci sui social.