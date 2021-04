Barbara d’Urso attaccata, fotografo: “Con le luci una caramella da leccare”

La padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live è stata criticata da un fotografo a Ogni Mattina. Adriana Volpe non è intervenuta per difenderla

Nella puntata odierna di Ogni Mattina, giovedì 8 aprile 2021, Adriana Volpe ha ospitato Oliviero Toscani. Il fotografo e politico ha sostenuto che molte delle persone che seguiamo sui social in realtà non esistono come sono davvero a forza di ritocchi e trucchi per apparire al meglio. Nel corso del suo intervento è scoppiata la lite con Adriana Volpe dopo averle dato della Barbie. L’uomo ha avuto anche da ridire su Barbara d’Urso e Barbara Palombelli, ree di fare un abuso delle luci in studio usandole come dei filtri per nascondere i difetti, esattamente come si fa nella fotografia. Nel dettaglio sulla padrona di casa di Pomeriggio 5 ha dichiarato:

“Barbara d’Urso con le luci diventa una caramella da leccare”

A quel punto la Volpe è intervenuta per interromperlo, ma non per prendere le difese delle colleghe. La conduttrice ha spiegato che ognuno fa quello che gli pare e quello che ha dichiarato stona molto. Roberto Alessi, ospite in studio, ha preso parola sostenendo che ci sono grandi artisti che vanno rispettati, ma ci sono anche quelli che non vogliono essere conformi alla realtà ma che vanno rispettati:

“Questa è la libertà di presentarsi come si vuole, senza avere questo disprezzo verso il prossimo perché è foriero di cattiva informazione”

Ascolti Barbara d’Urso: record per Pomeriggio 5 che supera La Vita in Diretta

Record di ascolti per Barbara d’Urso. La puntata di Pomeriggio 5, in onda ieri 7 aprile 2021, è stata davvero un successo e ha battuto il diretto competitor La Vita in Diretta di Alberto Matano. Nel dettaglio a seguire la prima parte sono stati 2.295.000 spettatori pari al 17,9%, nella seconda 2.602.000 con il 17,9%. Su Rai1, invece, il contenitore del pomeriggio ha registrato una media di 2.459.000 spettatori pari al 17,8%.

Numeri decisamente importanti e cresciuti grazie alle ultime notizie sul caso Denise Pipitone. Nelle ultime ore è stato creato un profilo Instagram che sta attirando non poche critiche.

Sia la d’Urso che Matano, infatti, si sono occupati della ragazza russa in cerca della madre, confermando che il gruppo sanguigno non corrisponde alla bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, in Sicilia. Ancora per qualche giorno si cavalcherà questa onda mediatica e si discuterà anche del modo in cui il caso è stato trattato dal conduttore della trasmissione russa.