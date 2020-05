Barbara De Santi, fuori da Uomini e Donne divampa la polemica: la foto

UeD, Barbara De Santi nel mirino fuori dalla trasmissione: le accuse per una foto

Barbara De Santi non è stata ancora invitata a Uomini e Donne come partecipante, molto probabilmente per via delle restrizioni dovute al Covid-19; ricorderete che Maria De Filippi l’ha comunque fatta partecipare al Trono Over a distanza, anche se, fatta eccezione per le prime puntate della formula classica, non se n’è poi saputo più niente. Ciò non significa ovviamente che sia calato l’interesse nei suoi confronti, visto che si tratta di uno dei personaggi più importanti della trasmissione assieme a Gemma Galgani, Armando Incarnato e pochi altri: ciò è dimostrato dal fatto che sul suo Instagram le critiche non mancano mai, e spesse volte l’insegnante si trova a dover rispondere ad accuse impreviste e talvolta immotivate; le ultime riguardano una foto che ha postato recentemente su Instagram.

Barbara De Santi, tante le critiche fuori da Uomini e Donne: scatto contestato

“Sole da sola… #stoacasa #estate #barbaradesanti #ripartenza”, queste le parole con cui Barbara ha commentato lo scatto postato su Instagram, senza immaginare che avrebbe ricevuto non solo complimenti ma anche parecchi appunti. “Sola con quello che ti ha fotografata!”, ha fatto notare una follower. “È evidente che è un fotomontaggio”, ha aggiunto un’altra, seguita da molti messaggi simili: “Ma è un fotomontaggio… la testa troppo sproporzionata…”. A tutte queste accuse Barbara ha saputo rispondere a modo smentendo tutto.

News Barbara De Santi, la Dama del Trono Over sempre al centro del gossip

La De Santi infatti ha sottolineato anzitutto che si tratta di un autoscatto, e in secondo luogo che non c’è stato alcun fotomontaggio e che quelle sono le sue proporzioni. Discussioni senz’altro sterili, inutile negarlo, ma che vi danno l’idea di come la Dama del Trono Over finisca spesso al centro dell’attenzione anche per questioni futili.