Barbara De Santi, racconto inedito e Maria spiazzata: “Non era reale”

Maria De Filippi scopre la rottura fra Barbara De Santi e Rosario: il racconto della Dama degli Over

Maria De Filippi oggi ha chiamato Barbara De Santi in collegamento e la Dama del Trono Over non ha mancato di sorprendere tutti con un racconto inedito sulla propria vita privata: Rosario, il Cavaliere col quale sembrava aver instaurato un bel rapporto, l’ha piantata in asso dopo che lei gli aveva semplicemente chiesto di essere più disposto all’ascolto. “Noi – ha raccontato Barbara dopo aver salutato tutti e commentato un po’ la nuova avventura di Gemma – ci siam sentiti per tutta la quarantena. La porta è ancora socchiusa per me. Spero sempre che lui mi chiami confermando l’interesse…”. La De Santi sospetta che il coinvolgimento di Rosario non fosse reale perché altrimenti si sarebbe fatto sentire. “Sono quattro giorni…”, ha fatto notare una Maria De Filippi piuttosto spiazzata. “Sì – ha subito controbattuto Barbara –, ma quando una persona è interessata non sparisce così…”.

Barbara delusa da Rosario, Maria insiste: il confronto a Uomini e Donne

“Chiamalo tu, no?”, le ha poi suggerito Maria che ha cercato di minimizzare l’assenza di Rosario. “L’ho fatto con dei pretesti – ha spiegato Barbara –. Lui mi risponde gentilmente ma tutto via messaggio. Quello che mi diceva non è stato confermato dai fatti”. Il rapporto insomma sembra essersi interrotto per un motivo banalissimo, e Maria ha ammesso a più riprese che non se lo aspettava, visto come stavano andando le cose (reazione che ha avuto anche Gianni Sperti che sembrava schierato dalla parte della Dama degli Over). Cos’è successo dopo la registrazione? Sulla coppia non sappiamo nulla: di Rosario non c’è traccia nel feed Instagram di Barbara e neanche tra le storie.

News Uomini e Donne, una sfida per la De Filippi

Ricordiamo che queste puntate sono una sfida anche per la stessa Maria che – come sapete – si trova a condurre non in presenza e ad affrontare situazioni strane: quella che abbiam visto oggi con Barbara, che in fin dei conti ha semplicemente rivelato qualcosa che nessuno sapeva, è niente se pensate al fatto che ieri la conduttrice ha interrotto la lettura di un messaggio per il troppo imbarazzo. Siamo sicuri che ne vedremo, anzi leggeremo, delle belle.