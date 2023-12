Barbara De Rossi e Simone Fratini sposi: i dettagli sul matrimonio

Nella giornata di domenica 10 dicembre, Barbara De Rossi è convolata a nozze con Simone Fratini, imprenditore fiorentino nel settore della bellezza e dell’hairstyle. Ormai insieme da diversi anni, i due si sono uniti tramite rito civile in provincia di Arezzo, precisamente a Montevarchi. A celebrare il matrimonio è stata la sindaca dell’appena citato comune.

Barbara De Rossi: i dettagli del matrimonio

È stata proprio la prima cittadina di Montevarchi a rendere nota la celebrazione del matrimonio, pubblicando una foto su Facebook della coppia e augurandole, in una breve descrizione in accompagnamento al suddetto scatto, il meglio per il futuro: “È stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita“.

Il post social ha ricevuto centinaia di like e decine di commenti, con tanti utenti che hanno voluto fare gli auguri ai due neo sposi. Barbara De Rossi e Simone Fratini, da sempre piuttosto riservati sulla loro storia d’amore, sono una coppia da sei anni. I due, come detto poc’anzi, si sono uniti tramite rito civile, celebrato presso l’accademia valdarnese del Poggio a Montevarchi, in provincia di Arezzo.

Simone Fratini, neo sposo di Barbara De Rossi, come accennato in precedenza, lavora nel campo della bellezza e dell’hairstyle. I due si sono incontrati proprio grazie al lavoro di lui, con l’attrice che si era rivolta alla sua azienda per mettere alcune extension ai capelli, ed è stato subito colpo di fulmine. Per Barbara De Rossi si tratta del terzo matrimonio. A fine anni ottanta aveva sposato Andrea Busiri Vici, per poi divorziare dopo due anni. Cinque anni più tardi aveva invece sposato il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, dal quale ha una figlia nata nel 1995. La separazione con il ballerino sarebbe arrivata nel 2010. Ora nella vita di Barbara De Rossi c’è Simone Fratini e solo da poco i due si sono giurati amore eterno.

La carriera di Barbara De Rossi tra cinema e tv

Barbara De Rossi, attrice e conduttrice televisiva, ha preso parte, negli anni ad alcuni importanti programmi sul piccolo schermo. Risale al 2010, ad esempio, la sua partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle. Nel 2012 fu invece opinionista a L’Isola dei Famosi e in quello stesso anno partecipò anche al noto talent condotto da Carlo Conti: Tale e Quale show. In merito alla sua lunga carriera cinematografica, tra gli ultimi film che hanno visto coinvolta Barbara De Rossi si ricordano Universitari – Molto più che amici (2013, regia di Federico Moccia) e Con tutto l’amore che ho, uscito nel 2016.