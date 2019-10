Bar Refaeli incinta a Verissimo: la confessione su Leonardo DiCaprio

Bar Refaeli incinta del terzo figlio: l’intervista a Verissimo

Prima volta a Verissimo per Bar Refaeli. La top model, ex fiamma di Leonardo DiCaprio, è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 sabato 5 ottobre. La modella israeliana è incinta del terzo figlio e ha svelato al pubblico italiano il sesso del nascituro: sarà un maschietto! La 34enne, sposata dal 2015 con l’uomo d’affari Adi Ezra, è già mamma di due bambine: Liv, 3 anni, ed Elle, di 2. Dunque per Bar è arrivato il momento di appendere il fiocco azzurro: una grande gioia per la Refaeli, che è contenta della famiglia che è riuscita a creare con l’attuale marito. Prima di incontrare Adi, anche lui israeliano, la giovane è stata sposata per un paio d’anni con Arik Weinstein, un vecchio amico di infanzia.

Le dichiarazioni di Bar Refaeli a Verissimo con Silvia Toffanin

“Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. È il migliore compagno che si possa avere e il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso lui è dubbioso… vedremo in futuro”, ha detto Bar Refaeli a Verissimo. Non solo famiglia, l’indossatrice e conduttrice ha fatto una riflessione sugli ultimi scandali che hanno travolto il mondo del cinema. “È un mondo difficile ed è fondamentale il supporto della propria famiglia. Io fin dall’età di sedici anni ho avuto la fortuna di essere seguita sempre da mia madre e mio padre. È un consiglio che posso dare a tutti”.

La rivelazione di Bar Refaeli sull’ex Leonardo DiCaprio

A Verissimo Bar Refali ha parlato pure del suo ex fidanzato storico, Leonardo DiCaprio. “È stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto. È un grandissimo attore ma non ho visto C’era una volta a…Hollywood e non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione“, ha ammesso.