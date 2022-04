Bambola Ramona: “Lavoro in ospedale. Perché non appaio in tv da 8 anni”

Il volto di Cronache Marziane ha raccontato di come sia stata costretta a cambiare vita dopo che la tv non l’ha più chiamata

Bambola Ramona, al secolo Ramona Chorleau, oggi a 39 anni ed ha cambiato drasticamente vita. La tv non è più affar suo. E pensare che è stata una delle protagoniste del piccolo schermo italiano a inizio millennio. La sua procacità sfoggiata con abiti al limite a Cronache Marziane – unita alla telegenicità e alle doti personali – le fece guadagnare popolarità rapidamente. Popolarità che è andata poi crescendo con la partecipazione al reality La Talpa e ad altre ospitate tv in programmi di punta. Dopodiché, come a volte capita ai professionisti dello spettacolo, il telefono ha smesso di squillare. Inevitabilmente Ramona ha dovuto pensare a un piano b: oggi lavora all’ospedale Molinette di Torino, ha due gemelline e si è reinventata. Il suo percorso lo ha raccontato dettagliatamente a Dagospia.

“Qualsiasi lavoro che ho svolto nella mia vita – ha spiegato – l’ho sempre fatto con passione, amore e tanto cuore. La vita è fatta di tappe, le cose si evolvono e cambiano”. Ad un certo punto la tv non l’ha più chiamata e non è stato un bel momento: “Sono stati anni difficili non lo nascondo, il successo è svanito e io mi sono dovuta reinventare e ripartire da zero, imparando ad accontentarmi“.

Chorleau ha ricordato che non ha mai fatto la showgirl di professione, aggiungendo che il mondo della spettacolo è stata solo una parentesi della sua vita: “Prima di approdare in televisione ero un’assistente alla poltrona di uno studio dentistico, sono stata scoperta dal mio storico agente Edoardo Artom che ha fatto di tutto per convincermi a lanciarmi“.

Dopo gioie e dolori, oggi Ramona è tranquilla e serena, avendo trovato un proprio equilibrio. “Sono molto soddisfatta di questa mia seconda vita – ha evidenziato con orgoglio -. Lavoro presso l’ospedale Molinette di Torino e gestisco le consegne in tutti gli altri ospedali della città, in poche parole mi occupo di logistica all’interno del ramo sanitario”. Il desiderio di tornare sotto i riflettori, però, non si è del tutto estinto. Laddove dovesse arrivare la chiamata giusta non esiterebbe a ributtarsi nella ‘mischia’ degli studi televisivi, ma ad una condizione: non per fare la valletta.

“Non appaio in tv esattamente da otto anni, l’ultima ospitata televisiva l’ho fatta da Barbara d’Urso pochi mesi dopo essere diventata mamma. Si, devo ammettere che mi piacerebbe molto tornare a lavorare in televisione ma con un altro tipo di percorso professionale rispetto al passato, non ho più ne l’età ne la voglia di fare la valletta…”

Bambola Ramona: “Perché ho ridotto il seno”

Tra le caratteristiche fisiche di Ramona, impossibile non notare il suo seno prosperoso. Troppo, almeno per lei, la quale, qualche anno fa, ha deciso di operarsi e di farselo ridurre per evitare di avere a che fare con dei problemi di salute. “Era un seno veramente enorme – ha spiegato -, ed era diventato ingombrante! Avevo un seno presidenziale che mi limitava in tutto, nei movimenti, nello sport, e stava iniziando a crearmi problemi alla schiena e di conseguenza alla postura. Quindi ho deciso nel 2007 di sottopormi a quest’operazione di riduzione e passare da una sesta ad una quarta, e posso dire di aver fatto la scelta giusta!”.

Bambola Ramona: “Dopo il parto sono stata ad un passo dalla morte”

L’ex volto di Cronache Marziane, sempre nel corso della chiacchierata concessa al portale diretto da Roberto D’Agostino, è tornata sulla grave complicazione che ha avuto dopo il parto. A causa di una emorragia molto intenda ha rischiato di perdere la vita. La 39enne ha spiegato che tutto è filato liscio sia durante la gravidanza sia durante il parto. Il problema si è manifestato a pochi giorni dall’uscita dell’ospedale.

“Qualche giorno dopo mi sono svegliata in un lago di sangue e per un’ora mi sono trovata ad un passo dalla morte – ha ricordato -. Ho chiamato l’ambulanza, avevo avuto un’ emorragia molto forte in cui ho perso più di cinque litri di sangue! Per fortuna qualcuno dall’alto mi ha protetta e mi sono salvata…”