Balotelli a C’è posta per te, Maria: “Mai successa una cosa del genere”

Mario Balotelli a C’è posta per te con Pio e Amedeo: Maria De Filippi senza parole

Prima volta a C’è posta per te per Mario Balotelli. Il calciatore del Nizza è stato chiamato dal duo comico Pio e Amedeo. Il motivo? “Mio fratello ha appena preso la patente. Il nostro obiettivo è fare in modo che la macchina gliela compri Balotelli, il diversamente bianco!”, ha spiegato Grieco a Maria De Filippi. I tre si sono già conosciuti in una puntata di Emigratis, quando Balotelli è stato costretto a spendere ben 5 mila euro nel programma di Pio Dantini e Amedeo Grieco. Nello show di Canale 5 lo sportivo non è stato da meno: Super Mario ha speso più di 13 mila euro per acquistare l’automobile. Un gesto che ha spiazzato la De Filippi, che ha sottolineato: “È uno dei pochi che fa una cosa del genere”. La moglie di Maurizio Costanzo si è addirittura offerta di pagare metà delle spese, ma l’ex compagno di Raffaella Fico ha rifiutato.

Mario Balotelli e i problemi in Italia con il calcio

Nel corso dell’ospitata a C’è posta per te Pio e Amedeo hanno lanciato un messaggio importante: “Perché c’è chi non ritiene che Balotelli possa fare il capitano della nazionale di calcio? Ricordiamo che è nato in Italia!”. “Io volevo giocare con l’Italia, ho sempre voluto questo. Persone stupide ci sono sempre: è una cosa che sinceramente io non capisco. Per fortuna sono pochi”, ha replicato l’attaccante.

Maria De Filippi si complimenta con Mario Balotelli

“Grazie per essere stato qua. Immagino che non tornerai mai più! Complimenti per la persona che sei”, ha concluso Maria De Filippi che ha elogiato pubblicamente Mario Balotelli.