Ballando, Samuel Peron papà: svelati nome e sesso del figlio

È arrivata quest’oggi nel posato salotto Rai di Serena Bortone la conferma che i seguaci del ballerino attendevano da tempo: Samuel Peron, nel corso della sua intervista esclusiva concessa insieme alla compagna (la modella e attrice Tania Bambaci), ha rivelato quando dovrebbe diventare papà e come si chiamerà il piccolo in arrivo a casa Peron.

Tania Bambaci, parlando della sua gravidanza, ha raccontato alla Bortone di essere ormai agli sgoccioli. “Dal 30 settembre qualsiasi momento potrebbe essere buono. Ormai ci siamo” ha dichiarato, emozionata, la Bambaci, mentre si accarezzava dolcemente la pancia. Serena Bortone a questo punto ha voluto andare più a fondo, cercando di capire se si sarebbe guadagnata un’anteprima in diretta sul sesso e il nome del piccolo. E alla fine la sua curiosità è stata soddisfatta!

La coppia attende dunque l’arrivo di un maschietto, il cui nome è già stato selezionato fin dai primissimi mesi di gravidanza. “La pancia è a punta…è un piccolo peroncino” ha rivelato la compagnia di Samuel Peron, che è poi stata incalzata ulteriormente dalla Bortone. “Il nome l’abbiamo già deciso dal terzo mese, però potrebbe essere che nel momento in cui esce si cambia dea” ha risposto Peron, mentre la compagna è andata dritta al punto, aggiungendo “Secondo me non cambierà, è Leonardo”. Peron ha poi tenuto a sottolineare che il nome scelto per il bebé in arrivo è legato ad un personaggio storico e iconico come Leonardo da Vinci.

Una volta discusso del bambino, la presentatrice ha cercato di scoprire qualcosa in più sulla coppia. Peron, per esempio, ha raccontato come i due si sono conosciuti:

“Stavamo facendo un corso di recitazione qui a Roma, lei come suo solito è arrivata in ritardo. Eravamo già tutti posizionati e seduti, l’ho vista entrare e mi sono detto Ah però questa la devo conoscere bene! Poi ho iniziato a tampinarla quotidinamente, ogni giorno le chiedevo un caffé. Un caffé, un caffé e sto caffé è durato quanto, sei mesi?”

Samuel Peron in gara a Ballando con le stelle con Iva Zanicchi

In attesa che la compagna sforni il suo primogenito, il ballerino si sta preparando in questi giorni a tornare in tv al fianco di Iva Zanicchi, concorrente alla quale è stato assegnato come maestro per Ballando con le stelle 2022. L’imminente edizione del format condotto da Milly Carlucci partirà il prossimo 8 ottobre e la Zanicchi, tra l’altro, è stata la primissima concorrente ad essere confermata.

L’artista di Voglio Amarti (accoppiata a Samuel Peron) dovrà dunque scontrarsi a breve con Alex di Giorgio, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Dario Cassini, Ema Stokholma e Alessandro Egger.