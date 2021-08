Ballando, nuovo ruolo per Simone Di Pasquale: “Non farò più il maestro”

Ennesima svolta a Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno il prossimo 16 ottobre. Simone Di Pasquale ha annunciato che la prossima edizione sarà l’ultima che lo vedrà protagonista come ballerino e insegnante. Per una questione anagrafica – 43 anni – lo sportivo ha deciso di voltare pagina. Una scelta già compiuta in passato da Natalia Titova e Samanta Togni.

Al contrario delle due ballerine, però, Simone Di Pasquale resterà nella trasmissione anche nel 2022 ma con una veste tutta nuova. Dopo un lungo confronto con Milly Carlucci Simone Di Pasquale ha ottenuto il ruolo di inviato dello show. Il ballerino intervisterà i Vip nella sale delle stelle prima che scendano in pista, chiederà loro impressioni e emozioni. Insomma, ricoprirà quel ruolo che oggi è di Paolo Belli.

“Farò da ponte con Milly: non vedo l’ora di lanciarmi in questa nuova avventura al suo fianco”, ha precisato Simone Di Pasquale alla rivista edita da Cairo Editore. Di Pasquale ha sempre avuto un ottimo rapporto con la Carlucci, tanto che la conduttrice l’ha coinvolto pure ne Il Cantante Mascherato come investigatore speciale insieme a Sara Di Vaira, altra ballerina di Ballando con le Stelle.

Precisiamo, però, che la svolta di Simone Di Pasquale arriverà solo nel 2022: per l’edizione di Ballando con le stelle in partenza ad ottobre l’affascinante romano continuerà a ricoprire il duplice ruolo di insegnante e ballerino. E poi resterà nel cast del programma, di cui fa parte da sempre, più precisamente dal 2005.

In questo periodo Simone Di Pasquale è inoltre impegnato in tv con Felicità-La stagione della rinascita, format mattutino di Rai Due dove insegna al pubblico a danzare.

Un nuovo amore per Simone Di Pasquale

In attesa di ripartire con la nuova edizione di Ballando con le Stelle Simone Di Pasquale sta vivendo una nuova, entusiasmante, storia d’amore. Una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e che il ballerino ha conosciuto diverso tempo fa.

Simone Di Pasquale, che in passato è stato legato per molti anni a Natalia Titova, spera che questa volta sia quella giusta per mettere su famiglia. Nonostante abbia superato la soglia dei 40 anni il ballerino e coreografo non è ancora sposato e non ha figli.