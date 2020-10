Ballando con le Stelle, spareggio annullato: spuntano presunti voti esteri

Ennesimo colpo di scena a Ballando con le Stelle 2020. In queste ore è stato annullato lo spareggio che vedeva a rischio eliminazione due coppie di quest’edizione: Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor. Le due coppie erano finite a rischio eliminazione la scorsa settimana, nel corso della quarta puntata, ma la resa dei conti era stata rimandata a sabato 17 ottobre. Ora tutto cambia: lo staff di Milly Carlucci è stato costretto ad annullare la sfida per presunte anomalie. A divulgare la notizia un comunicato stampa diramato dalla stessa produzione di Rai 1 che ha deciso di annullare lo spareggio e indagare sulla faccenda. Dalle prime analisi è emerso che le votazioni arrivate in favore del pittore Antonio e della ballerina Tove sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti. Non solo: pare che la maggior parte di questi voti siano arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne.

Perché è stato annullato lo spareggio a Ballando con le Stelle tra Costantino e Antonio

Al fine di garantire la correttezza nelle votazioni e assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, la produzione di Ballando con le Stelle ha dunque deciso di invalidare le votazioni. Il tutto in attesa di ulteriori analisi, decisioni e sviluppi. Nella nota stampa viene precisato che a breve verrà comunicata la modalità in cui si potrà procedere per dare un epilogo allo spareggio. Spareggio previsto all’inizio della prossima puntata, che sarà la quinta. In più verranno controllate le regolarità delle precedenti votazioni della trasmissione. Non è la prima volta che la coppia formata da Antonio Catalani e Tove Villfor finisce allo spareggio. I due hanno vinto due volte consecutive, battendo prima Barbara Bouchet e Stefano Oradei e poi Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi.

A Ballando con le Stelle 2020 si può votare solo tramite i social network

Rispetto al passato a Ballando con le Stelle 2020 si può votare solo tramite social network: con like su Facebook e cuoricini su Instagram.