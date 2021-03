Ballando con le Stelle: Simone Di Pasquale lascia il programma?

By

Simone Di Pasquale pronto a lasciare Ballando con le Stelle. O almeno così pare dall’ultimo post Instagram del ballerino e insegnante, presente nel programma di Milly Carlucci fin dalla prima edizione. Di Pasquale ha trionfato solo una volta, nel 2005, in coppia con l’attrice e opinionista tv Hoara Borselli. Nel corso degli anni ha ballato insieme a: Alessandra Canale, Eva Grimaldi, Metis Di Meo, Barbara De Rossi, Madalina Ghenea, Lucrezia Lante Della Rovere, Lea T., Katherine Kelly Lang, Rita Pavone, Anna Galiena, Nathalie Guetta, Milena Vukotic, Lina Sastri.

Sui social network Simone Di Pasquale ha condiviso una foto di gruppo con gli altri colleghi, tra cui spiccano tra gli altri Samuel Peron e Raimondo Todaro, e ringraziato tutto lo staff per i tredici anni passati insieme. Un post che sa d’addio, tanto che i commenti di ulteriori spiegazioni si sono sprecati. Di Pasquale ha preferito replicare a tutti con l’emoticon dei baci, senza confermare nulla ma neppure smentire.

Dunque la faccenda resta per il momento avvolta nel mistero. Di recente Simone Di Pasquale è stato protagonista della seconda edizione de Il Cantante Mascherato dove, insieme all’altra ballerina di Ballando con le Stelle Sara Di Vaira, ha fatto parte del team investigativo.

Nel curriculum di Simone Di Pasquale, classe 1978, anche il ruolo da giurato a Miss Italia 2008 e quello da inviato a Ballando on the road e Italia Sì. Senza dimenticare la breve apparizione in un episodio della settima stagione di Don Matteo.

Poco e niente si sa della vita privata di Simone Di Pasquale: la relazione più nota del ballerino resta, ad oggi, quella con Natalia Titova. I due sono stati una coppia nel ballo e nella quotidianità per diversi anni, dal 1998 al 2005. Successivamente la danzatrice russa ha conosciuto il nuotare Massimiliano Rosolino e ha avuto due figlie: Vittoria e Sofia.

Oggi Simone Di Pasquale e Natalia Titova hanno mantenuto un buon rapporto tanto che hanno continuato a lavorare a Ballando con le Stelle per diverso tempo, senza alcun tipo di problema o contrasti.