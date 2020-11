Ballando con le stelle, tre sfide in semifinale: Costantino Vs. Alessandra

Sabato andrà in onda una puntata molto importante per il programma di Rai Uno e oggi Milly Carlucci ha anticipato che le coppie ancora in gara si sfideranno tra loro in veri e propri duelli. Ecco chi sfiderà chi

Nella semifinale di Ballando con le stelle 2020 ci sarà da divertirsi, questo è poco ma sicuro. Milly Carlucci ha annunciato oggi, con un video pubblicato su Twitter, che andranno in scena tre sfide dirette tra le coppie semifinaliste. Il pubblico assisterà quindi a dei veri e propri duelli per scoprire poi quali saranno le coppie finaliste. Le dieci puntate in programma per questa stagione, alquanto tormentata, stanno giungendo al termine.

Sabato 21 novembre andrà in onda la finale di Ballando con le stelle 2020 ed è ora di scoprire chi si giocherà il primo posto e i restanti due per salire sul podio. Nel tweet in questione la Carlucci ha spiegato e precisato che le sfide della semifinale sono state decise da loro, per cui se il pubblico o i giudici non gradiranno potranno prendersela solo ed esclusivamente con loro. Le sfide decise comunque sono queste: Tullio Solenghi contro Paolo Conticini, Daniele Scardina contro Gilles Rocca e Costantino della Gherardesca e Alessandra Mussolini.

Naturalmente l’attenzione di tutti si è concentrata su Costantino contro Alessandra: chi la spunterà? Milly ha augurato buon divertimento al pubblico, e di sicuro ci sarà da rimanere incollati alla televisione fino all’ultimo verdetto. Soprattutto se l’ultimo verdetto sarà quello tra Costantino e Alessandra. Il pubblico ha sempre salvato Della Gherardesca, per cui per la Mussolini potrebbe non essere facile. Costantino intanto ha già commentato questa sfida:

“Bene a sapersi. Nella prossima puntata di Ballando mi sfiderò con Alessandra Mussolini. Le battute che mi vengono sono troppo facili, e non le scriverò. Conterò sul vostro sostegno sabato su Rai1”.

Il conduttore quindi ha preferito sorvolare sulla coppia scelta per lui per la sfida, ma è pronto a battersi fino all’ultimo passo di danza. E se dovesse approdare in finale, come commenteranno i giudici? Molto probabilmente non saranno d’accordo, ma il pubblico è sovrano.

Intanto si può aggiungere che nella semifinale di Ballando non ci saranno solo queste tre sfide, perché arriverà il momento del tanto atteso ripescaggio. I bookmakers hanno le idee chiare sui possibili vincitori: Elisa Isoardi rimane la favorita, qualora dovesse rientrare in gara dopo il ritiro e grazie al ripescaggio. Ma anche Gilles e Conticini rimangono due nomi su cui puntare per la vittoria. Saranno dunque loro i vincitori delle rispettive sfide in semifinale a Ballando con le stelle 2020?