Ballando con le Stelle, Samuel Peron papà: è nato il figlio

Fiocco azzurro per lo storico ballerino, coreografo e insegnante di danza del programma di successo di Milly Carlucci

Samuel Peron di Ballando con le Stelle è diventato papà! Il ballerino, coreografo e insegnante di danza del programma di successo di Milly Carlucci – quest’anno in coppia con Iva Zanicchi – ha annunciato su Instagram la nascita del suo primogenito, frutto del grande amore con Tania Bambaci. Al bambino è stato dato il nome di Leonardo, tra i più gettonati negli ultimi anni tra i genitori italiani. Il piccolo è nato la mattina del 21 ottobre 2022.

Un sogno che si realizza per il ballerino e insegnante di danza, che finalmente mette su famiglia all’età di 40 anni. Samuel Peron e Tania Bambaci sono legati da tempo anche se nel 2020, l’anno della pandemia, hanno dovuto fare i conti con una profonda crisi che li ha allontanati per qualche mese dopo svariati anni di convivenza. Sono poi tornati insieme e hanno annunciato il matrimonio nel 2021 che però di fatto non è mai avvenuto.

A quanto pare la coppia ha deciso di far slittare le nozze per un progetto di vita più importante. “Il più bel regalo che potessimo desiderare”, aveva scritto Samuel Peron su Instagram, quando ha annunciato la gravidanza della sua compagna, con la quale convive a Roma.

Insieme da quasi dieci anni, Peron e Tania in passato hanno rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip di Maria De Filippi. Una decisione presa in comune accordo con Milly Carlucci, che è molto legata a Samuel.

Chi è Tania Bambaci

Tania Bambaci, siciliana, ha 31 anni e lavora da qualche anno come attrice. Si è fatta conoscere con i concorsi di bellezza: ha partecipato a Miss Italia nel 2010 e ha vinto Miss Mondo Italia nel 2011. Ha partecipato a numerosi cortometraggi e film e ha preso parte a due episodi del film Squadra antimafia – Il ritorno del boss nel 2016.

Tania e Samuel si sono conosciuti ad un corso di recitazione: per Peron si è trattato di un colpo di fulmine e ha fatto il possibile per conquistare la Bambaci. Successivamente è arrivata la convivenza a Roma: la coppia è una delle più unite e affiatate del mondo dello spettacolo.