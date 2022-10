Ballando con le Stelle: perché Ivan Zazzaroni è sempre in piedi

In giuria lui è l’unico che non è mai seduto nel corso della puntata e il pubblico si è domandato come mai lo fa: c’è una spiegazione

Perché Ivan Zazzaroni è sempre in piedi a Ballando con le Stelle? Da anni il pubblico non può fare a meno di notare questo dettaglio. Dietro al bancone sono in cinque, ma lui è l’unico a non fare uso dello sgabello. I motivi legati a questa scelta sono diversi e li ha spiegati lui stesso nel corso di più interviste. Era inevitabile che prima o poi qualcuno gli rivolgesse questa domanda, proprio perché è inevitabile notare questo dettaglio.

Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto sono sempre seduti e fanno uso dello sgabello messo a disposizione dalla produzione: lui no. Così tanti si saranno chiesti perché Zazzaroni non è mai seduto a Ballando con le Stelle. Se lo sono domandati gli spettatori più affezionati come chi lo nota facendo zapping. Lui ha spiegato in più occasioni i motivi, prima a Tv Sorrisi e Canzoni e poi intervenendo nella trasmissione Un giorno da Pecora.

Uno dei motivi è legato proprio allo sgabello: pare sia troppo scomodo per lui! Secondo Zazzaroni insomma lo sgabello non è molto comodo e starci seduto per svariate ore non gli va proprio. Inoltre il suo lavoro lo porta a stare seduto per tanto tempo, per questo a Ballando si concede di stare insieme. Anche il fatto di arrivare in studio prendendo un treno, e quindi stando seduto per qualche ora, lo porta a stare più comodo in piedi. Queste sono le motivazioni per le quali Ivan Zazzaroni è sempre in piedi a Ballando con le Stelle ma potrebbero essere solo quelle che hanno dato il via a questa abitudine.

A un certo punto infatti è diventata non solo un’abitudine, ma un vero e proprio gesto di scaramanzia. Pare infatti che da quando ha cominciato a stare in piedi abbandonando lo sgabello la trasmissione sia cresciuta. La coincidenza tra ascolti più alti e l’abbandono dello sgabello ha spinto il giudice a stare in piedi durante le puntate. Ecco svelato dunque perché Zazzaroni preferisce stare in piedi a Ballando con le Stelle. Abbandonerebbe la scaramanzia se la produzione scegliesse uno sgabello più comodo?