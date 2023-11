Ballando con le Stelle, ospitata annunciata in fumo: parla Milly

Cambio di rotta per Ballando con le Stelle: Edwige Fenech non sarà più ballerina per una notte, ma Milly promette una bella sorpresa.

Edwige Fenech era stata annunciata come ballerina per una notte a Ballando con le stelle ma c’è un cambio di programma: l’attrice sarà assente.

Milly Carlucci, a La Vita in Diretta, ha rivelato che, nonostante fosse stata fissata la presenza dell’attrice francese come ospite a Ballando con le stelle, per la puntata di sabato 4 novembre, c’è stato un cambio decisionale. La Fenech purtroppo è influenzata e non riuscirà a stare bene per sabato prossimo.

Milly però non si dà per vinta e ha annunciato che al suo posto ci sarà una sorpresa davvero interessante. Il ballerino per una notte è importante per la trasmissione e per gli altri concorrenti. Chi si esibisce come ospite speciale ha l’opportunità di ottenere un importante tesoretto che poi Alberto Matano assegna come premio ad una coppia che secondo lui è stata penalizzata dalla giuria.

A svelare la presenza della Fenech era stato Guillermo Mariotto lo scorso 29 ottobre a Domenica In, mentre stava andando in onda un momento di riappacificazione tra la Venier e la Ventura, tanto da essere rimproverato dalla conduttrice.

L’attrice in questo modo sarebbe stata la terza ballerina dopo Andrea Antonello, presente nella prima puntata, e i Pooh, ospiti della terza. Con l’occasione si era anche pensato di ricordare i film in cui lei e Lino Banfi avevano recitato insieme, ripercorrendo il passato cinematografico italiano.

Edwige Fenech: gli inizi e la carriera

L’attrice francese oggi ha 74 anni ed è stata una delle icone sexy degli anni ’70 e ’80, ha recitato in molti film italiani e non solo. Recentemente la Fenech ha fatto un’intervista per Marie Clarie dove si è raccontata. Nonostante non venga più considerata una sex symbol, l’attrice sta continuando a lavorare con grandi registi, come Pupi Avati che l’ha voluta in La quattordicesima domenica del tempo ordinario. La sua carriera è iniziata a 14 anni in Francia, in Italia è arrivata con il film Giovanna Coscialunga. Oggi l’attrice vive in Portogallo.

In questa intervista la Fenech ha parlato anche delle molestie che molte attrici, soprattutto quelle che sono agli inizi della propria carriera, subiscono. Anche lei ha rivelato di averne ricevute, ma di non aver mai denunciato, anche perché viveva in un periodo storico diverso.