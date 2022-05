Ballando con le stelle, nuovi nomi: 2 attori di soap e un’ex “mascherata”

Nuove indiscrezioni sul prossimo cast di Ballando con le Stelle: chi ci sarà? Nei giorni scorsi sono trapelati i primi nomi, oggi la lista dei candidati si è allungata ulteriormente. Il programma di Milly Carlucci tornerà in onda ormai tra pochi mesi, si può dire, e per questo la squadra di Milly Carlucci sta lavorando al nuovo cast. Come sempre Milly riesce a portare sulla sua pista grandi nomi e non deluderà le aspettative del suo pubblico. Come sempre pescherà in vari mondi, dalla tv allo sport passando dalla musica. E forse anche dal Cantante Mascherato…

Un riciclo di personaggi tra i due programmi della Carlucci non è cosa nuova e potrebbe succedere ancora. Chi potrebbe arrivare dal Cantante Mascherato a Ballando con le Stelle? A renderlo noto è stato Nuovo Tv, che ha fornito nuove indiscrezioni sul possibile nuovo cast. Oltre al nome di Paola Barale saltato fuori qualche giorno fa, oggi sono spuntati anche quelli di Bianca Guaccero e Beppe Convertini. La prima è stata protagonista dell’ultima edizione del Cantante Mascherato con la sua incantevole Medusa.

Non sono tutti: si parla anche dell’attrice Violante Placido e di due protagonisti delle soap Rai. Il primo è quello di Emanuel Caserio, nel cast de Il Paradiso delle signore, il secondo è quello di Michelangelo Tommaso, storico volto di Un posto al sole. E poi ci sono anche nomi che si sono candidati per partecipare a Ballando con le Stelle 2022.

Tra questi ci sono Emanuela Folliero, storica annunciatrice Mediaset, e Iva Zanicchi. Milly se le lascerà scappare? Magari no, ma il suo grande sogno per Ballando pare sia un altro, come detto da BubinoBlog: Mara Venier. Sarà l’anno giusto? Mara si è occupata tanto di Ballando con le Stelle nella sua Domenica In e non ha mai nascosto che il programma le piace tanto. Lei è già stata ballerina per una notte, ma la vera sfida sarebbe averla tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. Di certo sarebbe un bel colpo per Milly…