Ballando con le stelle, morta la giovane madre di Alessandra Tripoli

Un grave lutto ha colpito una delle ballerine del cast di Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli. Nei giorni scorsi è infatti venuta a mancare prematuramente la giovane mamma della ballerina, Ninfa Leone. A darne il triste annuncio è stata la stessa Alessandra Tripoli che ha condiviso sul suo profilo di Instagram una serie di stories e una fotografia che ritrae la mamma mentre tiene in braccio il nipotino Liam, figlio della ballerina e di Luca Urso.

Il triste annuncio

“Voglio ricordarti così… sorridente solare come solo tu sapevi essere! Mamma oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare”. Queste le parole con le quali Alessandra Tripoli ha comunicato ai suoi numerosi followers la prematura scomparsa della amata mamma. “Vorrei averti chiesto come fare senza di te… pensavo avresti vinto questa battaglia che fino all’ultimo hai combattuto con il coraggio che solo tu sapevi tirar fuori, pensavo avremmo avuto più tempo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Tripoli (@alessandratripoli)

La causa della scomparsa di Ninfa Leone non è stata resa nota al momento ma a giudicare da quanto affermato dalla figlia sembra che la prematura dipartita della donna sia stata dovuta a una brutta malattia scoperta all’incirca un anno fa. Nella sopracitata didascalia la ballerina ha voluto inserire anche un dolce riferimento al figlio Liam e a come la nonna fosse una figura fondamentale per lui e per la sua crescita: “Liam era tutto per te e ti prometto che gli racconterò della sua NONNINA INTA ogni giorno della mia vita. Mi manchi già e non mi sono ancora resa conto che veramente non ci sei più! Chiunque ti abbia mai incontrato è rimasto illuminato dalla tua luce dalla tua gioia. Adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso. Adesso tutto mi terrorizza mamma. Aiutami tu a vivere senza di te”, ha concluso Alessandra Tripoli.

Poco fa la ballerina ha pubblicato una story su Instagram nella quale ha voluto ringraziare, a nome suo e di tutta la famiglia, coloro che hanno dimostrato vicinanza in questo difficile momento.

La vicinanza dei colleghi di Ballando con le stelle

In queste ore sono stati tanti i colleghi di Ballando con le stelle che hanno mostrato la loro vicinanza ad Alessandra Tripoli e a tutta la sua famiglia. A lasciare un cuore alla fotografia sono stati Simone Di Pasquale, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen, Angelo Madonia e Anastasia Kuzmina, Giada Lini. Oltre a loro anche molti followers e persone comuni hanno mostrato cordoglio ad Alessandra Tripoli anche solo attraverso un breve commento. A commuovere è stato il commento di Samuel Peron che, colpito dal medesimo lutto l’anno scorso, ha voluto così esprimere tutto il suo dolore: “Ale mi dispiace tantissimo.”

L’esperienza a Ballando con le Stelle e i suoi compagni di viaggio

Era il 2014 quando Alessandra Tripoli approdò nel programma di ballo di Milly Carlucci e da allora non se n’è mai più andata. In quell’anno fu affiancata a Enzo Miccio che, un paio di anni dopo, le organizzò il matrimonio con Luca Urso. Nel 2016 partecipò alla trasmissione con il giornalista Salvo Sottile per poi, l’anno successivo, condividere il palco con il noto attore Simone Montedoro.

Nel 2018 vinse il programma facendo coppia con Cesare Bocci mentre nel 2019 si aggiudicò il secondo posto insieme a Ettore Bassi. Da li Alessandra si allontanò dal programma per circa un paio di anni, causa maternità, e tornò a Ballando con le stelle nel 2021 con l’arduo compito di affiancare Morgan. Infine, nell’ultima edizione del programma fu abbinata a Enrico Montesano ma la loro esperienza durò poco in quanto lo stesso attore fu espulso a causa dello scandalo provocato dalla maglietta di matrice neofascista indossata durante una puntata della trasmissione.