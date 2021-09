Ballando con le stelle: Memo Remigi nel cast, Milly lo annuncia in diretta

Memo Remigi è un concorrente di Ballando con le stelle 2021. L’annuncio è arrivato oggi in diretta su Rai Uno e a farlo è stata proprio Milly Carlucci. Non si tratta quindi di indiscrezioni o pettegolezzi, l’annuncio è ufficiale e confermatissimo dalla conduttrice. Manca un mese dall’inizio della nuova edizione del programma del sabato sera di Rai Uno, per cui di giorno in giorno bisogna aspettarsi annunci di concorrenti ufficiali di Ballando 2021. Potrebbero arrivare dai social come dai programmi tv come è successo oggi, nel pomeriggio di Rai Uno.

A Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha introdotto la Carlucci approfittando della presenza in studio di Giuliana De Sio, che è stata concorrente anni fa a Ballando. Appena si è collegata, Milly ha salutato la De Sio e insieme hanno ricordato la sua edizione. Poi la Bortone ha spostato l’attenzione sul motivo della presenza della Carlucci, dicendo che era a Oggi è un altro giorno per dare una notizia a uno degli affetti più stabili del programma. La regia è subito corsa a inquadrare Memo Remigi, che era al suo posto dietro al pianoforte.

“Ti chiedo il permesso di portarlo da noi. Ce lo permetti, Serena? Sei gelosa, posso portarmelo via?”, ha detto la Carlucci. Serena Bortone ha ironizzato sulla possibilità di essere gelosa di Remigi, poi ha chiesto un commento al suo partner di lavoro. Memo Remigi è a Ballando con le stelle 2021, questa la sua reazione:

“Era nell’aria questa cosa. Oggi devo dire che per me è un altro giorno della mia vita. Avendo fatto già tante esperienze questa mi mancava e desideravo molto farla, perché vista l’età che ho io vorrei essere il portabandiera di tutti i miei coetanei”

Remigi ha proseguito dicendo di voler dare un messaggio molto importante ai suoi coetanei, affinché non rimangano seduti sul divano ma siano sempre attivi. Vorrebbe far capire loro che bisogna alzarsi, ballare e gioire perché la vita non smette mai di regalare occasioni, come sta succedendo a lui. Milly Carlucci ha chiosato dicendo che lo aspetta in pista, poi ha invitato Serena Bortone almeno nella prima puntata. “Accompagnalo”, ha detto. La conduttrice di Oggi è un altro giorno pare aver accettato l’invito: “Tutto quello che chiede Milly non è una richiesta, è un ordine. Tu dimmi quello che devo fare e io lo faccio”.

Prima di congedare la Carlucci, Serena Bortone ha letto alcuni nomi che anticipazioni e indiscrezioni vorrebbero nel cast di Ballando con le stelle 2021. Quindi ha fatto i nomi di Morgan, Federico Fashion Style, Albano e Marcell Jacobs come ballerino per una notte. Milly, però, ha detto di non poter confermare niente e ha salutato tutti.