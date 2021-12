Ballando con le Stelle, Memo Remigi attacca i giurati di Milly Carlucci

Nonostante gli elogi e i complimenti Memo Remigi è stato eliminato da Ballando con le Stelle 2021. Il cantante di Oggi è un altro giorno ha perso allo spareggio contro Alvise Rigo. Un risultato che non è particolarmente piaciuto a Remigi, che sperava di arrivare in finale dato l’impegno e l’entusiasmo che ha messo in questa nuova avventura televisiva insieme alla ballerina Maria Ermachkova.

In un’intervista al settimanale Mio Memo Remigi non ha potuto fare a meno di esprimere il proprio disappunto: è finito allo spareggio dopo aver perso una sfida iniziale con Valeria Fabrizi:

“Lei recita molto nel ballo, ma siamo lì per ballare. Ho ballato meglio io, ma hanno dato i punti a Valeria perché aveva male al ginocchio: è stato un voto di pietismo, ma così non è una sfida reale. Se avessero dati i punti a me, com’era giusto, non sarei andato allo spareggio con il ragazzone. Ha vinto Alvise perché a quell’ora i miei fan erano già a letto”

Memo Remigi non ha esitato a definire i giudici di Ballando con le Stelle – Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – “strani”:

“Magari ti dicono parole straordinarie e poi ti danno voti bassi oppure, al contrario, non ti aspetti un bel voto e poi ti sorprendono”

A detta di Memo Remigi il peggiore sarebbe Guillermo Mariotto che si lascerebbe condizionare troppo spesso dalle simpatie personali. Come replicherà lo stilista venezuelano a questo affronto? Intanto Remigi ha ammesso che con gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 ha stretto un ottimo rapporto.

Il rapporto con Morgan

In particolare Memo ha legato molto con Morgan, che spera vinca questa edizione del varietà di Rai Uno in coppia con Alessandra Tripoli. Secondo l’artista 83enne il collega più giovane è una persona fragile e sensibile, con molte doti e sempre pronto ad impegnarsi. E sulle storie d’amore nate dietro le quinte dello show Remigi ha precisato che forse è nato un sentimento vero tra Arisa e il suo insegnante di ballo Vito Coppola. Altri, invece, avrebbero creato dei gossip finti per attirare l’attenzione. Un “metodo” che, a detta di Memo, avrebbe un po’ stufato.

Perché è famoso Memo Remigi

Memo Remigi è un cantante diventato famoso negli Anni Sessanta. Tra le sue canzoni più famose: Innamorati a Milano, Lo so che è amore, Un ragazzo una ragazza. Il figlio Stefano, avuto dalla moglie giornalista Lucia scomparsa a gennaio 2021, è un regista televisivo nonché ex marito dell’attrice Francesca Cavallin (nota ai più per il ruolo di Bianca in Un medico in famiglia). Remigi ha fatto chiacchierare parecchio negli anni Ottanta per via della sua relazione con Barbara d’Urso, venti anni più giovane.