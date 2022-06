Ballando con le Stelle, Lucarelli ci sarà? Giallo, spunta la lista dei sostituti

Selvaggia Lucarelli e Ballando con le Stelle fanno ‘coppia’ fissa dal 2016, da quando cioè Milly Carlucci volle la scrittrice nella giuria del programma (già nel 2014 la giornalista ebbe un ruolo nello show nelle vesti di opinionista). Una delle certezze della prossima stagione televisiva è che la popolare trasmissione dell’ammiraglia Rai tornerà in onda con una nuova edizione; non certa invece la presenza della stessa Selvaggia; lei stessa ha innescato un giallo sulla questione. Sui social, nelle scorse ore, ha risposto a delle domande postele da alcuni utenti.

Qualcuno le ha domandato se avrebbe continuato a essere tra i protagonisti sia di Ballando con le stelle, sia di Piazza Pulita, sia di Radio Capital, ossia i tre impegni radiotelevisivi che l’hanno occupata nella scorsa stagione. La giornalista ha replicato così: “Ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale”. Parafrasando: in un programma di quelli menzionati ci sarà sicuramente, in un altro forse e nel restante sicuramente no. Peccato che la risposta sia stata volutamente criptica, “in ordine casuale“.

Fuor di dubbio che l’impegno più in vista tra quelli citati sia quello di giurata a Ballando con le stelle. E se il “non ci rivediamo” facesse riferimento proprio allo show di Milly Carlucci? Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto – ossia il resto della giuria -, salvo colpi di scena dovrebbero essere riconfermati. La Lucarelli pure dovrebbe essere riconfermata. Milly la stima e sa che è perfetta per il suo programma. Il punto infatti non è che la Carlucci stia pensando a sostituirla. Il punto è che potrebbe essere Selvaggia ad abbandonare. Se davvero si verificasse tale scenario, come ha scritto TvBlog, ci sarebbero pronti dei piani B.

Una lista di candidati per una eventuale sostituzione già c’è. In tale elenco ci sono i nomi di Giancarlo Magalli (l’ex timoniere de I Fatti Vostri ha già detto di essere disponibile a fare il giurato), di Costantino Della Gherardesca (ha già lavorato con Milly al Cantante Mascherato), di Platinette e di Morgan (entrambi ex concorrenti del talent show di Rai Uno ed entrambi esperti di ‘giudizi’ televisivi). Insomma, laddove ci fosse un forfait, ci sarebbe la fila per ricoprire il ruolo in giuria.