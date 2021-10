By

Alta tensione tra la giurata e l’ex parlamentare che tuona: “Così non vado avanti”

Selvaggia Lucarelli sgancia una delle sue dichiarazioni al vetriolo e Alessandra Mussolini, la destinataria della stoccata della giornalista, fa sapere che abbandonerà Ballando con le Stelle. Il caos è scoppiato quando la giurata dello show di Milly Carlucci ha risposto ad una domanda su Instagram da parte di un fan. In particolare l’utente le ha chiesto “perché la Mussolini” fosse a “Ballando” (l’ex politica ricopre il ruolo di opinionista a ‘bordo campo’ nella sedicesima edizione della trasmissione), ricevendo da Selvaggia la seguente replica: “Le dittature finiscono prima o poi”.

Alessandra, non appena ha captato in rete lo scambio di opinioni tra la Lucarelli e il suo ‘seguace’, ha preso una posizione ferrea e inaspettata: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare a Ballando con le Stelle”. Tradotto: ‘Me ne vado’. Resta da capire se l’intenzione reale dell’ex politica sia quella davvero di salutare il programma oppure se la sua reazione social sia stata dettata da un disappunto superabile nei prossimi giorni.

Quel che è certo è che tra la Lucarelli e la Mussolini continua a non scorrere buon sangue. Il punto è che stavolta Selvaggia ha toccato un punto che va al di là della bagarre relativa al talent show, pizzicando Alessandra su un tema delicato e personale (e non è la prima volta).

Nel frattempo su Instagram, tanto per cambiare, alcuni dei telespettatori della trasmissione timonata da Milly si sono divisi: c’è chi ha espresso solidarietà alla Mussolini e chi si è schierato dalla parte di Selvaggia. Sabato 23 ottobre, quando andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di Ballando con le Stelle, si attendono chiarimenti e decisioni definitive sulla questione.

Ballando con le Stelle, la puntata d’esordio tiene testa alla corazzata Tu si que vales

Milly può sorridere dopo la prima puntata dello show: Ballando con le Stelle è riuscito a tenere testa a Tu si que vales, facendo registrare il medesimo share della corazzata capitanata da Maria De Filippi su Canale Cinque (23.92% – 23.93%). Un risultato per nulla scontato, se si considera che il programma della moglie di Maurizio Costanzo, prima dell’arrivo della Carlucci, veleggiava oltre il 30% di share. Tra pochi giorni il secondo atto: chi trionferà nella serrata gara degli ascolti tv sabato 23 ottobre?