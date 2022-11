Clima rovente a Ballando con le Stelle. I giurati del programma di Milly Carlucci sono tutti compatti contro Selvaggia Lucarelli, da sempre voce dal coro. Prima le frecciatine di Carolyn Smith, poi le sfuriate di Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, ora arriva anche la stoccata di Fabio Canino.

Cosa ha detto Canino contro Selvaggia

A riportarla Bubinoblog, a quanto pare lo speaker radiofonico, conduttore tv e opinionista avrebbe puntato il dito contro la collega di giuria e il suo fandom:

“Sicuramente non mi metto a rispondere a frustrati che a comando vanno sui social a offendere. Nessuno paga nessuno ma se tu volontariamente fai partire una shitstorm sai che tra i tuoi followers che dicono la loro ci sono i soliti analfabeti funzionali che usano parole tipo “bullismo”, “inclusività” senza avere la minima idea di cosa siano e la gravità dei fenomeni”

Il riferimento è ai commenti sgradevoli che ha ricevuto di recente Fabio Canino sui social network, dove è stato etichettato dai fan di Selvaggia Lucarelli come un bullo tra i bulli. Contro la giornalista e scrittrice si sono schierate pure Rossella Erra, tribuno del popolo, e l’ex ballerina di Ballando con le Stelle, oggi nel cast del programma a bordo campo, Sara Di Vaira.

Stando a quanto raccontato da Selvaggia Lucarelli l’insegnante di danza sarebbe stata l’unica del cast di Ballando con le Stelle a non farle le condoglianze per la recente morte della madre. Accusa alla quale Sara Di Vaira non ha ancora replicato personalmente (lo farà forse nella prossima puntata dando il via a nuove polemiche?).

Intanto la posizione di Selvaggia Lucarelli nella fortunata trasmissione di Rai Uno diventa sempre più scomoda dopo sette anni di onorato servizio. Secondo molti Milly Carlucci non riconfermerà la giurata il prossimo anno dati gli attriti con gli altri protagonisti dello show. Indubbiamente la decisione di avere Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia, nel cast non ha aiutato.

Né alla Lucarelli né al giovane cuoco, al centro di critiche, malelingue e conflitti di interessi fin dal primo momento. Anche l’eliminazione di Biagiarelli è chiaramente frutto più di pregiudizi che di altro visto che il ragazzo ha mostrato da subito, in coppia con Anastasia Kuzmina, una certa determinazione e caparbietà e talento nell’arte del ballo.

Una scelta, quella di Milly Carlucci, forse evitabile. Per il bene di tutti, soprattutto del format, che è diventato più incandescente che mai.